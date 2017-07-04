Два страха одолевает тех, кто решил продать квартиру: продешевить с ценой и наоборот переоценить собственное жильё, на которое не будет отклика среди покупателей.

На рынке всегда есть покупатель, желающий дешевле купить, и продавец, планирующий больше выручить. Самый распространенный способ оценки квартиры — сравнительный. «Можно изучить несколько предложений со схожими характеристиками, чтобы понять, от какого уровня вообще отталкиваться. Стоит проследить динамику данных квартир: если они простаивают, то цена завышена.

На растущем рынке недвижимости при определении стоимости своей квартиры можно ориентироваться на дорогие объявления, тогда как на падающем рынке, который характерен для Новосибирска, Новокузнецка и Кемерова необходимо ориентироваться на топ самых дешёвых предложений.

Также более точно оценить стоимость квартиры помогут различные сервисы. Аналитические сайты предлагают свои методики расчета, основанные на сведениях о продаже, покупке и аренде квартир из баз данных.

Основные параметры, влияющие на стоимость квартиры: