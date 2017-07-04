Сотни ребятишек остались без отдыха из-за опасной питьевой воды.

Специалисты Роспотребнадзора выявили в ней превышение норм содержания сероводорода. Речь идёт о лагере «Лесная сказка», сообщает novokuznetsk.su.

Отмечается, что владельцы учреждения не проводят санитарно-противоэпидемиологические мероприятия и не обеспечивают безопасность для здоровья человека.

Судебные приставы опечатали все корпуса на территории «Лесной сказки». Работа лагеря приостановлена на 30 суток. Домой в срочном порядке отправлены 358 детей.

В отношении юридических лиц составлен административный протокол за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о массовом заболевании детей в лагере «Юбиленый» в Новосибирской области.