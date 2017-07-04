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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Из лагеря под Новокузнецком экстренно вывезли детей

Сегодня 10:33
1444
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novogireevo.mos.ru

Сотни ребятишек остались без отдыха из-за опасной питьевой воды.

Специалисты Роспотребнадзора выявили в ней превышение норм содержания сероводорода. Речь идёт о лагере «Лесная сказка», сообщает novokuznetsk.su.

Отмечается, что владельцы учреждения не проводят санитарно-противоэпидемиологические мероприятия и не обеспечивают безопасность для здоровья человека.

Судебные приставы опечатали все корпуса на территории «Лесной сказки». Работа лагеря приостановлена на 30 суток. Домой в срочном порядке отправлены 358 детей.

В отношении юридических лиц составлен административный протокол за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о массовом заболевании детей в лагере «Юбиленый» в Новосибирской области.

Комментарии 8
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&
1 0
С чего там вдруг сероводород подскочил?
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z
1 0
Ужас какой бедные детишки ... на что только капиталисты-тулиисты не пойдутэ ради прибыли.
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Гость
3 0
Уважаемый Роспотребнадзор! а в городе то из под крана воду пить можно? как будто в ней нет привышений!
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алекс
1 1
Рейдерский наезд, ничего болеее....
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z
1 0
Ужас какой бедные детишки ... на что только капиталисты-тулиисты не пойдутэ ради прибыли.
а в Лесной сказке по прежнему дети находятся.это только с "Солнечного"вывезли,а вода с одной башни!!!!!!!!!!
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мама
1 0
Рейдерский наезд, ничего болеее....
Я так не считаю. Забирала ребенка из лагеря 10.06 их там рвало. Осталась очень не довольна лагерем. Ценник то не маленький выставляют, а условий никаких. Они скрывали что детям плохо....сами поили детей лекарством. Родителям не сообщили. И проверка была не просто так, думаю родители жаловались. Я думала как всегда все безнаказанно пройдет.
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Ксения
0 1
Рейдерский наезд, ничего болеее....
Согласна полностью. Например Прокопьевск утонул в мусоре, который уже месяц не вывозят. И Роспотребнадзору плевать. Пущай собаки в мусоре копаются, мухи плодятся. В городской администрации же свои люди, что их тревожить.
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ОЛЬГА
0 0
Какая стоимость путевки?Вернули потраченную сумму?
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