Ремонт дорог в Кемерове показали с высоты птичьего полёта
Сегодня 10:46
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Кемеровчанам показали зрелищное видео о ремонте дорог в столице Кузбасса.
Починку проезжей части сняли с высоты 60 метров. В ролике можно увидеть, как обновляют магистраль в Кедровке, проспект Ленина, бульвар Строителей и другие дороги.
В официальном паблике проекта «Безопасные и качественные дороги», где появился, ролик, можно следить за ремонтом улиц в Кемерове. Туда выкладывают графики и фотографии работ.
Как ранее писал ВашГород.ру, Кемерову выделили 700 миллионов рублей на строительство дорог и детсадов.
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