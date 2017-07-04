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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Ремонт дорог в Кемерове показали с высоты птичьего полёта

Сегодня 10:46
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Кемеровчанам показали зрелищное видео о ремонте дорог в столице Кузбасса.

Починку проезжей части сняли с высоты 60 метров. В ролике можно увидеть, как обновляют магистраль в Кедровке, проспект Ленина, бульвар Строителей и другие дороги.

В официальном паблике проекта «Безопасные и качественные дороги», где появился, ролик, можно следить за ремонтом улиц в Кемерове. Туда выкладывают графики и фотографии работ.

Как ранее писал ВашГород.ру, Кемерову выделили 700 миллионов рублей на строительство дорог и детсадов.

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