Кемеровчанам показали зрелищное видео о ремонте дорог в столице Кузбасса.

Починку проезжей части сняли с высоты 60 метров. В ролике можно увидеть, как обновляют магистраль в Кедровке, проспект Ленина, бульвар Строителей и другие дороги.

В официальном паблике проекта «Безопасные и качественные дороги», где появился, ролик, можно следить за ремонтом улиц в Кемерове. Туда выкладывают графики и фотографии работ.

Как ранее писал ВашГород.ру, Кемерову выделили 700 миллионов рублей на строительство дорог и детсадов.