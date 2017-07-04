2 июля сибиряки возродили на Кузнецкой крепости разные исторические эпохи.

Новокузнечане увидели солдат эпохи Наполеона, воинские забавы казаков и многое другое. ВашГород.ру публикует снимки с фотозоны мероприятия.

Что ещё интересного показывали на «Кузнецком фронтире», читайте здесь.