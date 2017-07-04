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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Бои на мечах и красотки с оружием: фотоотчёт с «Кузнецкого Фронтира»

Сегодня 11:13
367
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Организатор мероприятия

2 июля сибиряки возродили на Кузнецкой крепости разные исторические эпохи.

Новокузнечане увидели солдат эпохи Наполеона, воинские забавы казаков и многое другое. ВашГород.ру публикует снимки с фотозоны мероприятия.

Что ещё интересного показывали на «Кузнецком фронтире», читайте здесь.

Комментарии 6
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z
0 0
А правда что бугернатора отвезли в мск?
Когда беспредел закончится в кубасе?
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Блашик
3 0
А правда что бугернатора отвезли в мск?
Когда беспредел закончится в кубасе?
Правда.Тело катают по всему миру,но при этом сообщают ,что он бодр как никогда и рвётся на работу.
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местный-2
0 0
А правда что бугернатора отвезли в мск?
Когда беспредел закончится в кубасе?
По инициативе Скворцовой самолетом МЧС.
Так пишут.
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Читатель
1 0
А как суперцетр ( единственный за Уралом) - грандмедика ??? Почему в" благополучном регионе" не лечат губернатора этого же региона ? Вот так живём ... все хорошо у нас ... держитесь ...
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Алена
0 0
Можно хоть здесь не писать про губера. Надоело
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leo
0 0
Мне вон та красотка понравилась с усиками остальные не очень.
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