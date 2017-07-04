Бои на мечах и красотки с оружием: фотоотчёт с «Кузнецкого Фронтира»
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2 июля сибиряки возродили на Кузнецкой крепости разные исторические эпохи.
Новокузнечане увидели солдат эпохи Наполеона, воинские забавы казаков и многое другое. ВашГород.ру публикует снимки с фотозоны мероприятия.
Что ещё интересного показывали на «Кузнецком фронтире», читайте здесь.
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Когда беспредел закончится в кубасе?
Когда беспредел закончится в кубасе?
Когда беспредел закончится в кубасе?
Так пишут.