Вся информация по коммунальным платежам в регионах теперь должна быть размещена на сайте государственной информационной системы ЖКХ.
Оплату можно не производить до тех пор, пока в личном кабинете не будет выложена вся информация по имеющейся задолженности, пишет novokuznetsk.su
Граждане смогут контролировать расходы ТСЖ в электронном формате. Система предоставит возможность передавать показания приборов учета. Здесь же можно будет обратиться в управляющую компанию, орган жилищного надзора или ТСЖ с жалобами, вопросами и предложениями.
Как сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Михаил Евраев, всем добросовестным участникам рынка предоставлена полная возможность разместить предусмотренную законодательством информацию. По его словам, вся подготовительная работа завершена.
«В сфере ЖКХ начинается большая информатизация отрасли. От права размещать информацию мы переходим к обязанности организаций сферы ЖКХ по ее размещению», - рассказал Михаил Евраев «Российской газете»
Планируется, что при помощи ГИС ЖКХ горожане смогут оценивать качество работы УК.
Именно на основе оценок жителей города будет формироваться рейтинг управляющих компаний, что в дальнейшем поможет не ошибиться с выбором УК.
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Видимо мало работы у соответствующих служб, коль создают такие ситуации, чтобы жильцы бежали к ним и стояли в очередях. Показания водо счётчиков разнятся с переданными во-время, показаниями. Для чего тогда требуют передавать эти показания, если потом ещё надо бегать и звонить, для уточнения между реальным и квитанциями. Оплата денег тоже не в соответствии оплаченной суммы. В общем, бардачёк. Лишние проблемы для жителей создают.
Видимо мало работы у соответствующих служб, коль создают такие ситуации, чтобы жильцы бежали к ним и стояли в очередях. Показания водо счётчиков разнятся с переданными во-время, показаниями. Для чего тогда требуют передавать эти показания, если потом ещё надо бегать и звонить, для уточнения между реальным и квитанциями. Оплата денег тоже не в соответствии оплаченной суммы. В общем, бардачёк. Лишние проблемы для жителей создают.
Видимо мало работы у соответствующих служб, коль создают такие ситуации, чтобы жильцы бежали к ним и стояли в очередях. Показания водо счётчиков разнятся с переданными во-время, показаниями. Для чего тогда требуют передавать эти показания, если потом ещё надо бегать и звонить, для уточнения между реальным и квитанциями. Оплата денег тоже не в соответствии оплаченной суммы. В общем, бардачёк. Лишние проблемы для жителей создают.
Зачем сейчас нужны показания общедомовых счетчиков, если нормативы, а расчет ОДН ведется по ним, десятикратно перекрывает разницу между показаниями общедомового и индивидуальными счетчиками.
Такой бардачище развели, я буду ваша мать !
Видимо мало работы у соответствующих служб, коль создают такие ситуации, чтобы жильцы бежали к ним и стояли в очередях. Показания водо счётчиков разнятся с переданными во-время, показаниями. Для чего тогда требуют передавать эти показания, если потом ещё надо бегать и звонить, для уточнения между реальным и квитанциями. Оплата денег тоже не в соответствии оплаченной суммы. В общем, бардачёк. Лишние проблемы для жителей создают.