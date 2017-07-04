Вся информация по коммунальным платежам в регионах теперь должна быть размещена на сайте государственной информационной системы ЖКХ.

Оплату можно не производить до тех пор, пока в личном кабинете не будет выложена вся информация по имеющейся задолженности, пишет novokuznetsk.su

Граждане смогут контролировать расходы ТСЖ в электронном формате. Система предоставит возможность передавать показания приборов учета. Здесь же можно будет обратиться в управляющую компанию, орган жилищного надзора или ТСЖ с жалобами, вопросами и предложениями.

Как сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Михаил Евраев, всем добросовестным участникам рынка предоставлена полная возможность разместить предусмотренную законодательством информацию. По его словам, вся подготовительная работа завершена.

«В сфере ЖКХ начинается большая информатизация отрасли. От права размещать информацию мы переходим к обязанности организаций сферы ЖКХ по ее размещению», - рассказал Михаил Евраев «Российской газете»

Планируется, что при помощи ГИС ЖКХ горожане смогут оценивать качество работы УК.

Именно на основе оценок жителей города будет формироваться рейтинг управляющих компаний, что в дальнейшем поможет не ошибиться с выбором УК.