Новокузнецк по-прежнему остаётся в антилидерах.

Специалисты Domofond.ru. выяснили, что думают местные жители об экологической ситуации в своих городах. Россиянам предлагалось оценить, насколько по 10 балльной шкале они согласны с высказыванием «В моём районе достаточно зелени и чистый свежий воздух».

На основе исследования аналитики составили экологический рейтинг 100 крупнейших населённых пунктов России.

Список городов с наиболее благоприятной экологической ситуацией возглавил Сочи. На втором месте Армавир, на третьем — Севастополь.

10 городов России с наиболее благоприятной экологической обстановкой

(по оценкам местных жителей)

Место в 2017 г. Динамика к 2016 г. Город Регион Число респондентов 1 +0 Сочи Краснодарский край 1563 2 +0 Армавир Краснодарский край 343 3 +2 Севастополь Севастополь 901 4 +3 Ставрополь Ставропольский край 1503 5 -1 Чебоксары Чувашская республика 1214 6 -3 Нальчик Кабардино-Балкарская Республика 394 7 -1 Королев Московская область 387 8 +0 Грозный Чеченская Республика 196 9 +6 Калининград Калининградская область 1900 10 -1 Саранск Республика Мордовия 667

Отмечается, что в десятку лидеров по экологической обстановке, как и в прошлом году, ожидаемо не вошли города-миллионники. Большинство из них заняли строки в середине рейтинга: в диапазоне от 37 до 74 места расположились Пермь, Казань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Новосибирск, Уфа, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара.

Новокузнецк наряду с Братском и Челябинском оказался в тройке городов с наименее благоприятной экологической ситуацией.

10 городов России с наименее благоприятной экологической обстановкой

(по оценкам местных жителей)