Новокузнецк по-прежнему остаётся в антилидерах.
Специалисты Domofond.ru. выяснили, что думают местные жители об экологической ситуации в своих городах. Россиянам предлагалось оценить, насколько по 10 балльной шкале они согласны с высказыванием «В моём районе достаточно зелени и чистый свежий воздух».
На основе исследования аналитики составили экологический рейтинг 100 крупнейших населённых пунктов России.
Список городов с наиболее благоприятной экологической ситуацией возглавил Сочи. На втором месте Армавир, на третьем — Севастополь.
10 городов России с наиболее благоприятной экологической обстановкой
(по оценкам местных жителей)
|
Место в 2017 г.
|
Динамика к 2016 г.
|
Город
|
Регион
|
Число респондентов
|
1
|
+0
|
Сочи
|
Краснодарский край
|
1563
|
2
|
+0
|
Армавир
|
Краснодарский край
|
343
|
3
|
+2
|
Севастополь
|
Севастополь
|
901
|
4
|
+3
|
Ставрополь
|
Ставропольский край
|
1503
|
5
|
-1
|
Чебоксары
|
Чувашская республика
|
1214
|
6
|
-3
|
Нальчик
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
394
|
7
|
-1
|
Королев
|
Московская область
|
387
|
8
|
+0
|
Грозный
|
Чеченская Республика
|
196
|
9
|
+6
|
Калининград
|
Калининградская область
|
1900
|
10
|
-1
|
Саранск
|
Республика Мордовия
|
667
Отмечается, что в десятку лидеров по экологической обстановке, как и в прошлом году, ожидаемо не вошли города-миллионники. Большинство из них заняли строки в середине рейтинга: в диапазоне от 37 до 74 места расположились Пермь, Казань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Новосибирск, Уфа, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара.
Новокузнецк наряду с Братском и Челябинском оказался в тройке городов с наименее благоприятной экологической ситуацией.
10 городов России с наименее благоприятной экологической обстановкой
(по оценкам местных жителей)
|
Место в 2017 г.
|
Динамика к 2016 г.
|
Город
|
Регион
|
Число респондентов
|
100
|
+0
|
Братск
|
Иркутская область
|
710
|
99
|
+0
|
Новокузнецк
|
Кемеровская область
|
1641
|
98
|
-3
|
Челябинск
|
Челябинская область
|
3932
|
97
|
+1
|
Волгоград
|
Волгоградская область
|
4102
|
96
|
+0
|
Махачкала
|
Республика Дагестан
|
621
|
95
|
-2
|
Красноярск
|
Красноярский край
|
2944
|
94
|
+0
|
Астрахань
|
Астраханская область
|
1637
|
93
|
-1
|
Омск
|
Омская область
|
3860
|
92
|
+5
|
Якутск
|
Республика Саха (Якутия)
|
145
|
91
|
-2
|
Магнитогорск
|
Челябинская область
|
1191
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А что за бредовая статистика? Количество респондентов в одном городе 150-350, в другом тысячи?
А что за бредовая статистика? Количество респондентов в одном городе 150-350, в другом тысячи?
А что за бредовая статистика? Количество респондентов в одном городе 150-350, в другом тысячи?
Какой интерес что там считают о своих городах сами жители! Подобный вопрос интересен в разрезе официальной статистики: какие города по статистике самые чистые а какие - самые грязные! Этот же так называемый "народный опрос" проще и правильнее будет переименовать в опрос не о чистоте самих городов, а о психологическом климате в этих городах: где люди спокойнее, счастливее, а где - как взведенные курки, видят только негатив и где социальная апатия и нигилизм просто зашкаливают. Это очень хорошо видно хотя бы по тому что в этот "рейтинг" вообще не вошел Норильск - общепризнанный "лидер" по загрязненности в России! Предположу, что норильчан вообще никто и не спрашивал, но тогда это только усугубляет ангажированность и предвзятость данного "рейтинга".
Сибирь Москвой приростать будет. Москва - лицо страны, - нам о Москве думать надо - что мы исправненько и делали ровно 20 последних лет.