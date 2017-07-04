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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Названы самые экологически чистые и грязные города России

Сегодня 11:42
813
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mkrf.ru

Новокузнецк по-прежнему остаётся в антилидерах.

Специалисты Domofond.ru. выяснили, что думают местные жители об экологической ситуации в своих городах. Россиянам предлагалось оценить, насколько по 10 балльной шкале они согласны с высказыванием «В моём районе достаточно зелени и чистый свежий воздух».

На основе исследования аналитики составили экологический рейтинг 100 крупнейших населённых пунктов России.

Список городов с наиболее благоприятной экологической ситуацией возглавил Сочи. На втором месте Армавир, на третьем — Севастополь.

10 городов России с наиболее благоприятной экологической обстановкой

(по оценкам местных жителей)

Место в 2017 г.

Динамика к 2016 г.

Город

Регион

Число респондентов

1

+0

Сочи

Краснодарский край

1563

2

+0

Армавир

Краснодарский край

343

3

+2

Севастополь

Севастополь

901

4

+3

Ставрополь

Ставропольский край

1503

5

-1

Чебоксары

Чувашская республика

1214

6

-3

Нальчик

Кабардино-Балкарская Республика

394

7

-1

Королев

Московская область

387

8

+0

Грозный

Чеченская Республика

196

9

+6

Калининград

Калининградская область

1900

10

-1

Саранск

Республика Мордовия

667

Отмечается, что в десятку лидеров по экологической обстановке, как и в прошлом году, ожидаемо не вошли города-миллионники. Большинство из них заняли строки в середине рейтинга: в диапазоне от 37 до 74 места расположились Пермь, Казань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Новосибирск, Уфа, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара.

Новокузнецк наряду с Братском и Челябинском оказался в тройке городов с наименее благоприятной экологической ситуацией.

10 городов России с наименее благоприятной экологической обстановкой

(по оценкам местных жителей)

Место в 2017 г.

Динамика к 2016 г.

Город

Регион

Число респондентов

100

+0

Братск

Иркутская область

710

99

+0

Новокузнецк

Кемеровская область

1641

98

-3

Челябинск

Челябинская область

3932

97

+1

Волгоград

Волгоградская область

4102

96

+0

Махачкала

Республика Дагестан

621

95

-2

Красноярск

Красноярский край

2944

94

+0

Астрахань

Астраханская область

1637

93

-1

Омск

Омская область

3860

92

+5

Якутск

Республика Саха (Якутия)

145

91

-2

Магнитогорск

Челябинская область

1191

Комментарии 5
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сова
1 0
Ой, ну хотя бы не последнее место на белом свете!
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Читатель
9 0
Хотите сказать, Братск, Новокузнецк, Челябинск и пр грязнее Норильска?
А что за бредовая статистика? Количество респондентов в одном городе 150-350, в другом тысячи?
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Читатель
8 0
Хотите сказать, Братск, Новокузнецк, Челябинск и пр грязнее Норильска?
А что за бредовая статистика? Количество респондентов в одном городе 150-350, в другом тысячи?
Еще: "Специалисты Domofond". Кучка типа риэлторов каким боком ведет статистику по экологии? Какие они нафиг специалисты?
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Митрич
9 3
Хотите сказать, Братск, Новокузнецк, Челябинск и пр грязнее Норильска?
А что за бредовая статистика? Количество респондентов в одном городе 150-350, в другом тысячи?
Вопрос вовсе не в этом так называемом "рейтинге", а в просто "безбашенном" непрофессионализме редакторов ВГ!
Какой интерес что там считают о своих городах сами жители! Подобный вопрос интересен в разрезе официальной статистики: какие города по статистике самые чистые а какие - самые грязные! Этот же так называемый "народный опрос" проще и правильнее будет переименовать в опрос не о чистоте самих городов, а о психологическом климате в этих городах: где люди спокойнее, счастливее, а где - как взведенные курки, видят только негатив и где социальная апатия и нигилизм просто зашкаливают. Это очень хорошо видно хотя бы по тому что в этот "рейтинг" вообще не вошел Норильск - общепризнанный "лидер" по загрязненности в России! Предположу, что норильчан вообще никто и не спрашивал, но тогда это только усугубляет ангажированность и предвзятость данного "рейтинга".
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Я так кумекаю:
0 5
Главное - рабочие места, стойло, и ... пара-тройка грандиозных праздников в год.
Сибирь Москвой приростать будет. Москва - лицо страны, - нам о Москве думать надо - что мы исправненько и делали ровно 20 последних лет.
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