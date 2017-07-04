Новокузнечане сообщают, что в городе стали реже курсировать трамваи.

«Трамвайные маршруты 5 и 5а по выходным дням теперь работают у нас в городе до 20:00. В остальные дни сокращено количество работающих трамваев. При этом не добавлены рейсы на другие маршруты», — рассказал Novokuznetsk.su читатель.

Расписание поменялось на сайте Управления по транспорту и связи. Раньше маршрут № 5 ходил по выходным до 23:36, а сейчас — до 20:29. Трамвай № 5а отправляется в последний рейс в 19:59 вместо 22:40.

Официально об изменениях в расписании горожан не уведомляли, пишет издание.

Напомним, ранее мэр Сергей Кузнецов пообещал, что из-за грядущего подорожания маршруток в городе добавят дополнительные рейсы муниципального транспорта.

Новокузнечане между тем просят министра транспорта разобраться в резком повышении цен на маршрутки.