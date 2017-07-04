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В Новокузнецке стало меньше трамваев

В Новокузнецке стало меньше трамваев

Сегодня 11:49
703
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Novokuznetsk.su

Новокузнечане сообщают, что в городе стали реже курсировать трамваи.

«Трамвайные маршруты 5 и 5а по выходным дням теперь работают у нас в городе до 20:00. В остальные дни сокращено количество работающих трамваев. При этом не добавлены рейсы на другие маршруты», — рассказал Novokuznetsk.su читатель.

Расписание поменялось на сайте Управления по транспорту и связи. Раньше маршрут № 5 ходил по выходным до 23:36, а сейчас — до 20:29. Трамвай № 5а отправляется в последний рейс в 19:59 вместо 22:40.

Официально об изменениях в расписании горожан не уведомляли, пишет издание.

Напомним, ранее мэр Сергей Кузнецов пообещал, что из-за грядущего подорожания маршруток в городе добавят дополнительные рейсы муниципального транспорта.

Новокузнечане между тем просят министра транспорта разобраться в резком повышении цен на маршрутки.

Комментарии 24
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z
18 0
Чувствуете что беднеете, значит кто то обогащается.
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сова
1 3
На телеканале 360, про губернатора Тулеева.
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Читатель
8 2
На телеканале 360, про губернатора Тулеева.
Его почему-то перевели на лечение в Москву. Наши врачи не справляются.
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конь с яйцами
15 1
Кузя лучше бы с перевозчиками боролся.
Иначе либо он в деле, либо боится мафии их
Зачем мер в городе?
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конь с яйцами
0 1
На телеканале 360, про губернатора Тулеева.
Он живой еще?
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сова
13 0
Статья похожа на сплетни. Типо игры, в "глухой телефон". Кто что придумает. То ему делали операцию на позвоночнике, то ему не проводилось ни каких хирургических вмешательств. Если в Германии провели хорошо операцию, то почему он не может проходить реабилитацию, дома в Кемерово? А как же мы, все граждане Кузбасса, реабилитацию проходим на своих местах и ничего, выживаем, и через месяц после операции на позвоночнике идём на работу в шахту! Почему везде сплошное враньё для народа???
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Блашик
2 0
Как сообщает газета **********, в минувшую субботу, 1 июля, Тулеева, перенесшего операцию в Германии, на носилках доставили на аэродром в Кемерово, а затем на специальном самолете МЧС отправили в Москву.

В столице, по данным издания, Тулеева встретили сотрудники всероссийского центра медицины катастроф «Защита» и отвезли его в одну из больниц. Именно в столице, где за здоровьем губернатора будет организован круглосуточный контроль, он будет проходить реабилитацию.

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Читатель
7 14
Стало меньше трамваев? Да и правильно.. Так поздно все равно никто на них не ездит.. На такси безопаснее,т.к прям до подъезда довезут... Да и асфальт целее будет...
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Ветер перемен...
7 5
Стало меньше трамваев? Да и правильно.. Так поздно все равно никто на них не ездит.. На такси безопаснее,т.к прям до подъезда довезут... Да и асфальт целее будет...
Рот закрой, )(yinю несёш.
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Читатель
4 4
Рот закрой, )(yinю несёш.
Не говорите что мне делать,и я не скажу куда вам идти
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аватар
Ветер перемен...
6 4
Меньше трамваев стало? Благодарите Тулеева,Мартина и всю эту ЕРовскую шушеру. Уничтожается трамвай не просто так,делается это в угоду коммерческого транспорта,так как все в верхушке с этого имеют. Автобусы муниципальные ездят редко,троллейбусы ещё шевелятся и то,в основном тройка. За то маршрутки друг за другом. То,что Тулеев загибается,так нефиг было уничтожать трамвай, все кто идут против новокузнецкого трамвая плохо заканчивают. Приехал,рукой махнул:убрать с Металлургов трамваи... Да кто он такой,чтобы тут командовать? Для меня он,и вся это единорасия партия воров и жуликов. А теперь будете ездить за 25 рублей на пазиках как в жару как селедка в бочке. Денег то нет,у нас же всё кризис какой-то в стране. А все молчат,всех всё устраивает. Как то на Сити-Н один из комментаторов писал: маршрутчики и до 50 рублей поднимут. Ну что же,на 50% его предсказания сбылись.
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аватар
Ветер перемен...
1 4
Не говорите что мне делать,и я не скажу куда вам идти
Да что ты! Ты Сити-Новский тролль,под вечным ником "Читатель". Рот закрой,анти трамвайное ....
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Местная 7859
8 2
Не с проста уменьшилось количество трамваев, ох, не с проста! Через недельку главный разрушитель города Серёжа скажет, что трамвайный парк ооооооочень старый - нет, короче, трамваев в городе, так что и увеличить количество муниципального транспорта не получится по вполне себе таким объективным причинам. И автобусы все резко сломаются, и троллейбусы... Ну, не виноватый он, оно само так получилось!
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алекс
13 0
Правильно, сначала убрали трамваи, потом по рушили автобусные парки муниципального транспорта,а ещё позже увеличили проезд до 25 рублей на маршрутках.....где ты мэр Новокузнецка!!!??? Или тоже коррумпирован? Может на следующей прямой линии задать на эту тему вопрос Путину В.В.?
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сова
8 0
У нас на Запсибе ходит трамвайчик, это так удобно. А когда трамваи стоят, ох как туговато-то нам приходится, пешком бегать. На маршрутке 25 рублей за три остановки платить, накладно как-то.
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аватар
ААА
4 2
Кузя лучше бы с перевозчиками боролся.
Иначе либо он в деле, либо боится мафии их
Зачем мер в городе?
Он не в деле, он В ДОЛЕ!
ответить
аватар
Читатель
1 0
Да что ты! Ты Сити-Новский тролль,под вечным ником "Читатель". Рот закрой,анти трамвайное ....
Чё куришь?! Отсыпь?!
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аватар
Ветер перемен...
1 1
Чё куришь?! Отсыпь?!
По ходу куришь ты. Что,нарк что-ли?
ответить
аватар
прпр
1 0
По ходу куришь ты. Что,нарк что-ли?
Судя по нику у тебя голову надуло.
ответить
аватар
.....
1 2
У нас на Запсибе ходит трамвайчик, это так удобно. А когда трамваи стоят, ох как туговато-то нам приходится, пешком бегать. На маршрутке 25 рублей за три остановки платить, накладно как-то.
Пешком иди. И не накладно будет.
ответить
аватар
роман
1 1
Не говорите что мне делать,и я не скажу куда вам идти
Я тебе скажу: Пошёл на йух!
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аватар
Читатель
0 1
Я тебе скажу: Пошёл на йух!
На него хороши твои розовые булочки
ответить
аватар
Читатель
0 1
По ходу куришь ты. Что,нарк что-ли?
Нет,просто вижу как тебя " штырит "))))
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аватар
Ветер перемен...
0 0
Нет,просто вижу как тебя " штырит "))))
Иди ты в )(yi !!! 8===©
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