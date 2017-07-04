Новокузнечанка стала жертвой агентства недвижимости. После обращения к риелторам девушка осталась без денег и обещанной квартиры.

Девушка воспользоваться услугами риелторов, которые обещали ей подобрать квартиру в аренду по очень выгодной цене. Новокузнечанка оформила договор, заплатила 3 тысячи рублей, но квартиру так и не получила.

«Такая ситуация, обратилась сегодня в агентство недвижимости „ПЕРСПЕКТИВА“ на Бардина, 2; офис № 506, так как мне нужно снять СРТ в центре для женщины 70-ти лет. Обратилась по реальным отзывам. Заплатила за их услуги 3 000 рублей!!! Мне выдали 4 адреса и номера телефонов собственников, позвонив по которым, как оказалось, никто квартиры не сдает», рассказала журналистам ВашГород.ру новокузнечанка.

Агентство недвижимости, куда обратилась девушка, имеет свою группу ВКонтакте, которая выглядит вполне живой. В ней даже есть якобы исключительно положительные отзывы клиентов. Кроме того, в сообществе числится более 5 тысяч подписчиков, что также подкупает горожан.

Мы попытались связаться с данным агентством недвижимости. Однако девушка, взявшая трубку, не посчитала нужным ответить на вопросы журналистов.

Возможно произошла ошибка, и данный случай, который произошёл с новокузнечанкой, является исключением. Но многочисленные отзывы других новокузнечан говорят об обратном. Кроме того, данная ситуация похожа на одну из схем используемых «черными» риелторами.

«Не поддавайтесь на эмоции и первым делом внимательно читайте договор — если там прописаны только „информационные услуги“, то на вас наверняка хотят поживиться. Будьте готовы, что взять договор с собой вам не дадут, поэтому читайте его в офисе — столько времени, сколько вам потребуется», — рассказали ВашГород.ру специалисты сайта по поиску недвижимости БудуДома.ру .

Совпадение ли, но по тому же адресу Бардина, 2 находится ещё одно агентство недвижимости под названием «Уют». Как сообщают новокузнечане, данная контора работает по этой же схеме. Об этом ВашГород.ру сообщал ранее.

Также на Бардина, 2 работали или работают несколько кадровых агентств, которые предлагают людям работу с хорошей зарплатой, берут с них деньги, выдают номера телефонов работодателей, до которых, как правило, невозможно дозвониться, и на этом всё заканчивается.