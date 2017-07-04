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В Новокузнецке стало меньше трамваев
Недвижимость и строительство

Новокузнечанка обратилась в агентство недвижимости и осталась без квартиры и денег

Сегодня 12:05
1163
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Новокузнечанка стала жертвой агентства недвижимости. После обращения к риелторам девушка осталась без денег и обещанной квартиры.

Девушка воспользоваться услугами риелторов, которые обещали ей подобрать квартиру в аренду по очень выгодной цене. Новокузнечанка оформила договор, заплатила 3 тысячи рублей, но квартиру так и не получила.

«Такая ситуация, обратилась сегодня в агентство недвижимости „ПЕРСПЕКТИВА“ на Бардина, 2; офис № 506, так как мне нужно снять СРТ в центре для женщины 70-ти лет. Обратилась по реальным отзывам. Заплатила за их услуги 3 000 рублей!!! Мне выдали 4 адреса и номера телефонов собственников, позвонив по которым, как оказалось, никто квартиры не сдает», рассказала журналистам ВашГород.ру новокузнечанка.

Агентство недвижимости, куда обратилась девушка, имеет свою группу ВКонтакте, которая выглядит вполне живой. В ней даже есть якобы исключительно положительные отзывы клиентов. Кроме того, в сообществе числится более 5 тысяч подписчиков, что также подкупает горожан.

Мы попытались связаться с данным агентством недвижимости. Однако девушка, взявшая трубку, не посчитала нужным ответить на вопросы журналистов.

Возможно произошла ошибка, и данный случай, который произошёл с новокузнечанкой, является исключением. Но многочисленные отзывы других новокузнечан говорят об обратном. Кроме того, данная ситуация похожа на одну из схем используемых «черными» риелторами.

«Не поддавайтесь на эмоции и первым делом внимательно читайте договор — если там прописаны только „информационные услуги“, то на вас наверняка хотят поживиться. Будьте готовы, что взять договор с собой вам не дадут, поэтому читайте его в офисе — столько времени, сколько вам потребуется», — рассказали ВашГород.ру специалисты сайта по поиску недвижимости БудуДома.ру .

Совпадение ли, но по тому же адресу Бардина, 2 находится ещё одно агентство недвижимости под названием «Уют». Как сообщают новокузнечане, данная контора работает по этой же схеме. Об этом ВашГород.ру сообщал ранее.

Также на Бардина, 2 работали или работают несколько кадровых агентств, которые предлагают людям работу с хорошей зарплатой, берут с них деньги, выдают номера телефонов работодателей, до которых, как правило, невозможно дозвониться, и на этом всё заканчивается.

Комментарии 16
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Гость
7 0
Агентство уют там такие уроды мошенники, пострелять всех.
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Анонимный пользователь
7 0
Схема стара как жизнь
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Vasya
1 9
Решила бабулю сплавить помирать в срт, и сама лопухнулась...
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Гость
8 5
Мне не понятна, это уже два года назад было известна их схема мошенничество, все еще продолжают? Где полиция? Я не понимаю что за беспредел. И это продолжается.
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Ольга
8 0
Эта Татьяна Евгеньевна еще та риэлторша. Тоже случайно в контакте нашла ее группу. Увидела фото квартиры, которую якобы сдают. Сейчас просто, можно нажать на фото и сделать поиск через гугл или яндекс, так столько объявлений с разных городов нашлось об этой квартире, и везде сдается (но только в других городах). Я написала об этом под объявлением, что кидалово, чтоб народ не попался. Так она мне столько "красивых" слов в личке написала, даже с матами. Я не знаю почему ее группу не заблокировали еще.
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Илья
0 1
В педофильских группах по 800 000 подписчиков и чтооо
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Кузня родная 4078
1 0
Мне не понятна, это уже два года назад было известна их схема мошенничество, все еще продолжают? Где полиция? Я не понимаю что за беспредел. И это продолжается.
Судят потихоньку... ДомКом судят и до этих доберутся.
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Читатель
1 3
они вокзальных бомжей там ловят, потому все и к вокзалу поближе щемятся )))))
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Аноним
0 0
Через этот офис знакомый смог снять и все без проблем через два три месяца я туда обратилась деньги отдала а квартиру так и не увидела никто трубки не брал
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Карина
0 0
Неужели то, что на домком дело шьют им не урок?
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Ольга
2 0
Агенство Преспектива полный обман, не квартиры не денег. Ещё вместе с директором хомят и сами как они говорят хотим и ищем вам варианты, хотим и не ищем, а деньги вы сами даёте. А в полиции сказали сразу что договор этого агенства не правильно составлен юридически. Агенты сидят и пальцем тыкают на один пункт "Сумма, оплаченная заказчиком за информвционные услуги, возврату не подлежит" и не чего не делают. Вот и люди отпускают руки и молча уходят, вот так они и всех обдирают.
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ААА
3 0
Схема стара как жизнь
Что агенства недвижимости, что кадровые агенства!!!! Вор на воре)))
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0 0
Агенство Преспектива полный обман, не квартиры не денег. Ещё вместе с директором хомят и сами как они говорят хотим и ищем вам варианты, хотим и не ищем, а деньги вы сами даёте. А в полиции сказали сразу что договор этого агенства не правильно составлен юридически. Агенты сидят и пальцем тыкают на один пункт "Сумма, оплаченная заказчиком за информвционные услуги, возврату не подлежит" и не чего не делают. Вот и люди отпускают руки и молча уходят, вот так они и всех обдирают.
а разве нельзя оспорить этот пункт в суде? ведь услуги были оказаны некачественно, и более того, это похоже самое обычное мошенничество, которое выдают за услуги. у таких директоров и риелторов обычно у машин случается короткое замыкание.
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Макс
6 0
Я не понимаю людей, которые отдают деньги сразу, есть много нормальных агенств, с оплатой по факту, обычно 50% от суммы. Может туда идут потому что там дешевле предлагают? Кроилово ведет к попадалову!
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олег
0 8
агенство перспектива димамичная, клеентоориентированная практически безвредная компания (по сравнению с бандой из кремля)
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123
1 0
На Бардина 2 все агенства недвижимости и особенно кадровые агенства лохотроны!!!!!
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