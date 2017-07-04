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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Каких мероприятий не хватает Новокузнецку — вопрос дня

Сегодня 12:11
319
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Новокузнечанка Алёна спрашивает наших читателей, какое можно организовать городское мероприятие.

«Насмотрелась всего на День города и тоже хочу организовать своё мероприятие. Как думаете, каких событий нашему городу не хватает? Чего бы новенького вам хотелось?» — написала горожанка.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 7
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Зу
4 1
Хорошего аниме-феста. Наши организаторы чушь порят.
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Читатель
0 3
Бесплатный стриптиз давайте!!! От дома быта до левого берега!!!!
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Дон Хенаро 44082
11 0
Митингов против власти не хватает, и не только Новокузнецку...!!!!
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123
1 0
Дон Хенаро:
Митингов против власти не хватает, и не только Новокузнецку...!!!!
Не хватает также Монстрации, как в Сибе.

На митинг 12-го ходил, некоторые молодцы, в открытую говорят правду про путина и кооператив озеро. Только толку немного, потому что мало народу ходит. Надо тысяч 10-20 хотя бы. Да и надо более предметно говорить, а не о размытой коррупции. Например надо говорить, чтобы власти отчитывались о повышении ЖХК с "открытым кодом" так сказать, чтобы мы видели что заложено в тарифах. Перевозчики уже облажались по полной со своим обоснованием ценника 25 рублей, тоже самое и в ЖКХ, с нас дерут 3 шкуры и наживаются, а власти это крышуют за долю малую. Про депутатов ни слова не сказали, это не депутаты, а кучка уродов нахлебников. Надо менять выборный механизм, чтобы у людей была возможность отозвать урода-депутата. Как только их выбирают, так они сразу забывают о своей предвыборной программе. Про суды надо говорить, потому что суды как правило на стороне партии жуликов и воров, это также антинародно. Если например к суду, где проходит дело Рутковской о подделке подписей членами избиркома, придет 20 тысяч человек, то судья как минимум задумается, а как максимум вынесет справедливое решение. И так далее. Слишком мало людей не зомбированных. Основная масс все еще травит свой мозг киселевско-соловьевской пропагандой и федеральными телепомоями.
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алекс
0 0

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теперь такое вот предложение
2 0
Предлагаю расширить и углубить мероприятия на открытом воздухе. после шоу мокрых маек замутить опен-эир "мокрые киски"
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Ls
0 0
Бесплатный стриптиз давайте!!! От дома быта до левого берега!!!!
Монстрация - крутая штука. Вот только в обезьянник из-за неё не загреметь , как у организатора в сибе было
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