Новокузнечанка Алёна спрашивает наших читателей, какое можно организовать городское мероприятие.

«Насмотрелась всего на День города и тоже хочу организовать своё мероприятие. Как думаете, каких событий нашему городу не хватает? Чего бы новенького вам хотелось?» — написала горожанка.

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