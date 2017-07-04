Новая модель немецкого автогиганта сделает массаж ног пассажирам.

Компания Audi представила ролик о функциях нового седана «Ауди А8». Разработчики оснастили его массажёром для ног. Устройство будет размещено на спинке переднего сиденья, сообщает Федеральное агентство новостей.

Для активации массажа нужно будет нажать на дисплей и поставить ноги в специальную секцию на переднем сиденье.

Официальная презентация «Ауди А8» состоится 11 июля в Испании.