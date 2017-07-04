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В Новокузнецке стало меньше трамваев

В автомобиле известного производителя появится функция массажа ног

Сегодня 12:39
448
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
awzqt.com

Новая модель немецкого автогиганта сделает массаж ног пассажирам.

Компания Audi представила ролик о функциях нового седана «Ауди А8». Разработчики оснастили его массажёром для ног. Устройство будет размещено на спинке переднего сиденья, сообщает Федеральное агентство новостей.

Для активации массажа нужно будет нажать на дисплей и поставить ноги в специальную секцию на переднем сиденье.

Официальная презентация «Ауди А8» состоится 11 июля в Испании.

Комментарии 5
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алекс
2 0
Во мля как капитализм с мультилиберализмом впаривают всякую бесполезную дрянь обществу за очень не малые деньги)
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местный-2
1 0
Как после ряда сеансов хозяин машины будет уничтожать сопутствующий запах или стерильные носки будут выдаваться всем?
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...
5 4
Во мля как капитализм с мультилиберализмом впаривают всякую бесполезную дрянь обществу за очень не малые деньги)
если есть спрос, то почему нет? это тебе, ватнику, ничего кроме бутылки водки и крымнаша ничего не нужно. ездишь наверное на желтенькой калине, как твой насяльника ботоксный.
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не алекс
0 0
если есть спрос, то почему нет? это тебе, ватнику, ничего кроме бутылки водки и крымнаша ничего не нужно. ездишь наверное на желтенькой калине, как твой насяльника ботоксный.
А он есть, спрос на машины именно с этой опцией?
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Дали
3 0
Как после ряда сеансов хозяин машины будет уничтожать сопутствующий запах или стерильные носки будут выдаваться всем?
Полагаю, что в этой машине не будут ездить люди с грязными носками. Так как авто явно будет стоить больше 5 млн.
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