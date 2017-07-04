В автомобиле известного производителя появится функция массажа ног
Сегодня 12:39
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Новая модель немецкого автогиганта сделает массаж ног пассажирам.
Компания Audi представила ролик о функциях нового седана «Ауди А8». Разработчики оснастили его массажёром для ног. Устройство будет размещено на спинке переднего сиденья, сообщает Федеральное агентство новостей.
Для активации массажа нужно будет нажать на дисплей и поставить ноги в специальную секцию на переднем сиденье.
Официальная презентация «Ауди А8» состоится 11 июля в Испании.
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