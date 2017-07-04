7 июля в Новокузнецке, в рамках общего празднования #НК400, в парке отдыха «Водный», пройдёт мощный «OPEN AIR 2017 на Ивана Купалу». Это событие не забудут все те, кто придут и даже те, кому потом расскажут, как это было, сообщается на официальной странице мероприятия в социальной сети «Вконтакте».

«Это очень интересное общегородское мероприятие необычного формата. У нас подготовлена насыщенная программа! Гостей будут ждать киловатты звука и света. Проведем конкурс „Мокрая майка“ и „Купала в пенном“. Для победителей подготовлены ценные призы, какие именно, пока рассказать не можем, пусть это будет сюрпризом» — рассказал ВашГород.ру организатор мероприятия Алексей Нестеров.

Опен-эйр распахнёт свои двери 7 июля в 22:00. Утром всех тусовщиков ждет «Санрайз» — совместная встреча рассвета.

Подробнее узнать о мероприятии можно в группе во «Вконтакте».