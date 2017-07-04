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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Новокузнечан зовут на опен-эйр с мокрыми майками

Сегодня 12:50
695
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com

7 июля в Новокузнецке, в рамках общего празднования #НК400, в парке отдыха «Водный», пройдёт мощный «OPEN AIR 2017 на Ивана Купалу». Это событие не забудут все те, кто придут и даже те, кому потом расскажут, как это было, сообщается на официальной странице мероприятия в социальной сети «Вконтакте».

«Это очень интересное общегородское мероприятие необычного формата. У нас подготовлена насыщенная программа! Гостей будут ждать киловатты звука и света. Проведем конкурс „Мокрая майка“ и „Купала в пенном“. Для победителей подготовлены ценные призы, какие именно, пока рассказать не можем, пусть это будет сюрпризом» — рассказал ВашГород.ру организатор мероприятия Алексей Нестеров.

Опен-эйр распахнёт свои двери 7 июля в 22:00. Утром всех тусовщиков ждет «Санрайз» — совместная встреча рассвета.

Подробнее узнать о мероприятии можно в группе во «Вконтакте».

Комментарии 10
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местный-2
0 0
Круто???
"Опен-эйр распахнёт",а "Санрайз" ждет.
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язь
0 1
"опер-эйр" ?????
опер и дсп эйр. мусара кароче будут сиськами мерицо ))
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Вася
1 0
„Купала в пенном“ - на какой слог ударение ?
Подразумевает "шансон" или языческий праздник ? ))))
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Вася
3 1
В этом злачном месте - можно только повеситься - водная Гадюшник каких еще свет не видовал...
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Джейн Эйр
0 0

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конь с яйцами
0 0
Круто???
"Опен-эйр распахнёт",а "Санрайз" ждет.
Неприличными словами не выражаться!
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Эн
0 0
Праздник Ивана Купалы отмечают в ночь с 6 на 7 июля . Название " ..... на Иван Купалу " не попадает .
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местный-2
0 0
Неприличными словами не выражаться!
Организаторы мероприятия выражаются и ничего.Шучу.
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