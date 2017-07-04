Мужчины получали «синтетику» из Германии и Канады.

Молодые люди (30 и 34 года) через интернет нашли поставщиков в Канаде и Германии и предоставили им данные своих знакомых, не осведомлённых о преступной деятельности. На их имена и адреса высылались международные почтовые отправления с наркотическими средствами, — сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.

Незаконным перемещением запрещённых веществ кемеровчане занимались с июля по ноябрь 2016 года. Мужчин задержали в почтовом отделении, когда в очередной раз они получали партию марихуаны из Канады.

По месту жительства и на съёмной квартире фигурантов проведены обыски, изъято почти 8,5 тысячи наркосодержащих таблеток (около 4 кг).

Теперь кемеровским контрабандистам грозит от 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Рудничный районный суд Кемерова для рассмотрения по существу.