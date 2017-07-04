Курильщикам вновь осложняют жизнь.
Следующим летом акцизы на табак подорожают до 10%. Обычно это происходит с 1 января, но из-за президентских выборов индексацию хотят перенести, пишет «Коммерсантъ».
В 2017 году в России сигареты подорожали с рекордной скоростью, заявили табачные компании. По их мнению, такого роста акцизов не было за всю историю этой отрасли у нас в стране.
В этом году, предварительно, пачка сигарет подорожает ещё на 16 рублей.
Как ранее писал ВашГород.ру, сенаторы хотят запретить курение у подъездов домов. Также табак может подорожать из-за новых спецмарок.
О том, нужно ли бросать курить, читайте в интервью ВашГород.ру с руководителем школы здоровья по отказу от табака в Новокузнецке.
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Да они каждый месяц-два уже на 5 рублей поднимают цену, всё не нахапаются никак, прикрываясь заботой о нашем здоровье!