Курильщикам вновь осложняют жизнь.

Следующим летом акцизы на табак подорожают до 10%. Обычно это происходит с 1 января, но из-за президентских выборов индексацию хотят перенести, пишет «Коммерсантъ».

В 2017 году в России сигареты подорожали с рекордной скоростью, заявили табачные компании. По их мнению, такого роста акцизов не было за всю историю этой отрасли у нас в стране.

В этом году, предварительно, пачка сигарет подорожает ещё на 16 рублей.

Как ранее писал ВашГород.ру, сенаторы хотят запретить курение у подъездов домов. Также табак может подорожать из-за новых спецмарок.

О том, нужно ли бросать курить, читайте в интервью ВашГород.ру с руководителем школы здоровья по отказу от табака в Новокузнецке.