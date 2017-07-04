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В Новокузнецке стало меньше трамваев

В России подорожают сигареты

Сегодня 14:06
560
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Курильщикам вновь осложняют жизнь.

Следующим летом акцизы на табак подорожают до 10%. Обычно это происходит с 1 января, но из-за президентских выборов индексацию хотят перенести, пишет «Коммерсантъ».

В 2017 году в России сигареты подорожали с рекордной скоростью, заявили табачные компании. По их мнению, такого роста акцизов не было за всю историю этой отрасли у нас в стране.

В этом году, предварительно, пачка сигарет подорожает ещё на 16 рублей.

Как ранее писал ВашГород.ру, сенаторы хотят запретить курение у подъездов домов. Также табак может подорожать из-за новых спецмарок.

О том, нужно ли бросать курить, читайте в интервью ВашГород.ру с руководителем школы здоровья по отказу от табака в Новокузнецке.

Комментарии 6
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Андрей
5 0
Табак сажать будем на огородах
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Местная 7859
13 1
Да они каждый месяц-два уже на 5 рублей поднимают цену, всё не нахапаются никак, прикрываясь заботой о нашем здоровье!
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Настя
7 0
Как же достали уже со своим подорожанием. Услуги жкх подорожали, проезд тоже подорожает, цены на сигареты растут непонятно куда. И это при том, что зарплата стоит на одном и том же уровне.
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Прохожий
0 0
А почему после выборов?Боятся что курильщики против путина будут голосовать?Напрасно боятся.У нас "посчитают"как надо.
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Артём 9971
0 0
Местная:
Да они каждый месяц-два уже на 5 рублей поднимают цену, всё не нахапаются никак, прикрываясь заботой о нашем здоровье!
ну вы начните торговать по 2 рубля
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