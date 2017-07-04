В этом году число желающих покинуть Россию уменьшилось.

Об этом сообщает Всероссийский центр исследования общественного мнения. По результатам его опроса, об эмиграции задумываются только 10% граждан (в прошлом году их было 13%). 89% заявили, что не собираются покидать Родину, а остальные затруднились с ответом.

Мотивы поменялись: теперь наших земляков толкает на переезд социальная стабильность, климат, экология, уровень культуры. Нередко страну хотят покинуть из-за недовольства политикой властей или сильной любви к другому государству.

Лидером в последнем пункте второй год подряд становится Германия. На втором месте по популярности — США. Третью строчку заняла Австралия.

По сравнению с прошлым годом, россияне более заблаговременно готовятся к переезду — учат иностранный язык, копят деньги и собирают информацию о другой стране.