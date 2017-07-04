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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Куда хотят эмигрировать россияне

Сегодня 14:57
322
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Абсурдопедия

В этом году число желающих покинуть Россию уменьшилось.

Об этом сообщает Всероссийский центр исследования общественного мнения. По результатам его опроса, об эмиграции задумываются только 10% граждан (в прошлом году их было 13%). 89% заявили, что не собираются покидать Родину, а остальные затруднились с ответом.

Мотивы поменялись: теперь наших земляков толкает на переезд социальная стабильность, климат, экология, уровень культуры. Нередко страну хотят покинуть из-за недовольства политикой властей или сильной любви к другому государству.

Лидером в последнем пункте второй год подряд становится Германия. На втором месте по популярности — США. Третью строчку заняла Австралия.

По сравнению с прошлым годом, россияне более заблаговременно готовятся к переезду — учат иностранный язык, копят деньги и собирают информацию о другой стране.

Комментарии 3
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Артём 9971
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"В этом году число желающих покинуть Россию уменьшилось"

внезапно !
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Андрей
2 0
Артём:
"В этом году число желающих покинуть Россию уменьшилось"

внезапно !
Так эти 3% уже уехали и только 10% осталось
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Артём 9971
0 0
в Австралию теперь можно собирать документы и пробиваться даже не выезжая в Мск в посольство, из своего города

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