Сотрудники Следственного комитета проверяют детский лагерь в селе Ашмарино, где Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее ВашГород.ру рассказал, что сотни ребятишек остались без отдыха из-за опасной питьевой воды.

Судебные приставы опечатали детский лагерь в Новокузнецком районе на 30 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Агентство «Интерфакс» сообщило, что речь идёт о лагере «Лесная сказка». Однако, как заявил ВашГород.ру представитель «Лесной сказки», опечатан лагерь «Солнечный», который расположен по соседству.

Добавим, в пробах питьевой воды, по предварительной информации, обнаружено повышенное содержание сероводорода. Сейчас работа лагеря приостановлена на месяц, детей отправили по домам.