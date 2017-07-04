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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Следком проверит детский лагерь под Новокузнецком

Сегодня 15:40
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com

Сотрудники Следственного комитета проверяют детский лагерь в селе Ашмарино, где Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее ВашГород.ру рассказал, что сотни ребятишек остались без отдыха из-за опасной питьевой воды.

Судебные приставы опечатали детский лагерь в Новокузнецком районе на 30 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Агентство «Интерфакс» сообщило, что речь идёт о лагере «Лесная сказка». Однако, как заявил ВашГород.ру представитель «Лесной сказки», опечатан лагерь «Солнечный», который расположен по соседству.

Добавим, в пробах питьевой воды, по предварительной информации, обнаружено повышенное содержание сероводорода. Сейчас работа лагеря приостановлена на месяц, детей отправили по домам.

Комментарии 1
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мутный
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денежки срубили, а про качество водички думать не надо? теперь их по судам затаскают.
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