Вопрос о возможности выставления на продажу квартиры, находящейся в ипотеке, очень важен.

Время бежит вперёд и, например, взятая в ипотеку, однушка на 10−15 лет может оказаться маленькой, либо просто хозяевам необходимо переехать в другой город. Также из-за нестабильной экономической ситуации жилплощадь может стать чересчур обременительной.

Как отмечают эксперты, продать жильё, находящееся в залоге у банка можно. Только процедуру продажи необходимо осуществлять грамотно, руководствуясь установленными правилами.

Продавать квартиру, находящуюся в залоге по ипотечному кредиту можно следующими способами:

сбыт за наличные с досрочным погашением;

продажа долговых обязательств — если покупатель сам ипотечник;

реализация квартиры с помощью банка.

Досрочное погашение

Это самый простой, верный и, на первый взгляд, легкий путь. Досрочное погашение и последующее снятие залога не проблема: труднее взять деньги для закрытия кредита, тем более когда уже есть как минимум один долг.

Перепродажа долговых обязательств

Если покупатель тоже имеет намерение взять кредит в банке на покупку квартиры, то процедура оформления кредита для покупателя, выбравшего для покупки залоговое имущество, будет мало отличаться от обыкновенной при взятии ипотеки. Единственное отличие в том, что первоначальный взнос равен задолженности продавца перед банком, а продавцу требуется подписать соглашение о переуступке долговых обязательств.

Если и покупатель, и продавец имеют дело с одним и тем же банком, процессом переоформления займется сам банк. Если покупатель собирается взять ипотеку в другом банке, то необходимо оформить пакет документов для одобрения выбранной квартиры банком покупателя.

Реализация квартиры с помощью банка

При использовании данной схемы продажи ипотечного жилья банк уже выступает не в качестве стороннего наблюдателя. Он ведёт сделку от начала и до конца, выдаёт свою ячейку, занимается всеми документами. От продавца требуются лишь подписи.

Покупатель ипотечного жилья вносит денежные средства в банковскую ячейку кредитора, а разницу между стоимостью жилья и задолженностью по ипотеке кладёт в другую ячейку. Далее банк сообщает Регпалате о выплате кредита, и с объекта продажи снимается обременение.

Отметим, такая схема может оказаться невыгодная собственнику, так как банк не слишком заинтересован продать квартиру дороже, ему главное вернуть долг.