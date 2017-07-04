Также он стал фигурантом двух уголовных дел.

Начальник департамента промышленности администрации Кемеровской области Сергей Карпунькин уволился с должности по собственному желанию.

Сергей Карпунькин освобождён от должности начальника департамента промышленности по собственному желанию. Напомним, 28 июня Карпунькин был отстранён от исполнения обязанностей на время служебной проверки обстоятельств бытового конфликта между начальником департамента и его соседями по дачному участку, — передаёт РИА Новости слова представителя обладминистрации.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в конце июня Сергей Карпунькин оказался в центре громкого скандала. Он и его супруга избили соседей по дачному участку в СНТ «Рябинка».

По данному факту возбуждены два уголовных дела по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а также составлены административные протоколы о побоях.

Обязанности руководителя департамента будет временно исполнять начальник управления промышленности Юрий Ударцев.