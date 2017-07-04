Медики спасли жизнь пациентки с серьёзной опухолью мозга.

Уникальную для всей России операцию провели нейрохируги Кемеровской областной клинической больницы.

На хирургическом столе оказалась 60-летняя женщина со злокачественной опухолью головного мозга. Традиционное хирургическое вмешательство могло бы привести к инсульту. Врачам предстояло не только удалить образование, но и сохранить двигательную активность, рассказывают «Вести-Кузбасс».

Медики начали операцию с противоположного полушария мозга, не задетого опухолью. Затем по наикратчайшему расстоянию скальпели хирургов добрались до злокачественного образования. При этом кора головного мозга и белое вещество остались нетронутыми.

По словам заведующего нейрохиругического отделения областной клинической больницы Егора Колотова, в России такие операции единичны, и подобные вмешательства относят к высшей категории сложности.