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В Кемерове врачи провели уникальную для России операцию

04 июля 16:35
639
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sibdepo.ru

Медики спасли жизнь пациентки с серьёзной опухолью мозга.

Уникальную для всей России операцию провели нейрохируги Кемеровской областной клинической больницы.

На хирургическом столе оказалась 60-летняя женщина со злокачественной опухолью головного мозга. Традиционное хирургическое вмешательство могло бы привести к инсульту. Врачам предстояло не только удалить образование, но и сохранить двигательную активность, рассказывают «Вести-Кузбасс».

Медики начали операцию с противоположного полушария мозга, не задетого опухолью. Затем по наикратчайшему расстоянию скальпели хирургов добрались до злокачественного образования. При этом кора головного мозга и белое вещество остались нетронутыми.

По словам заведующего нейрохиругического отделения областной клинической больницы Егора Колотова, в России такие операции единичны, и подобные вмешательства относят к высшей категории сложности.

Комментарии 2
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марик
4 0
"Затем по наикратчайшему расстоянию скальпели хирургов добрались до злокачественного образования. При этом кора головного мозга и белое вещество остались нетронутыми".Так не может, в любом случае траектория доступа идет через проводниковые пути, т.е. белое вещество. Будет интересно увидеть пациентку в раннем послеоперационном периоде, наверняка будут какие-то неврологические нарушения.
Чем хотели удивить?
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марик
3 0
Подобные операции выполняются в Федеральном нейрохирургическом центре г. Новосибирск, и более сложные. Так что опоздали с первенством.
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