Медики спасли жизнь пациентки с серьёзной опухолью мозга.
Уникальную для всей России операцию провели нейрохируги Кемеровской областной клинической больницы.
На хирургическом столе оказалась 60-летняя женщина со злокачественной опухолью головного мозга. Традиционное хирургическое вмешательство могло бы привести к инсульту. Врачам предстояло не только удалить образование, но и сохранить двигательную активность, рассказывают «Вести-Кузбасс».
Медики начали операцию с противоположного полушария мозга, не задетого опухолью. Затем по наикратчайшему расстоянию скальпели хирургов добрались до злокачественного образования. При этом кора головного мозга и белое вещество остались нетронутыми.
По словам заведующего нейрохиругического отделения областной клинической больницы Егора Колотова, в России такие операции единичны, и подобные вмешательства относят к высшей категории сложности.
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