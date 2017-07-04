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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Госдума облегчит выезд должников за границу

04 июля 17:00
618
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com

В Государственной Думе намерены с 1 октября 2017 года увеличить порог задолженности для выезда за границу: с 10 тыс. до 30 тыс. руб. Послабление не коснется должников, которые уклоняются от возмещения ущерба за ранее совершенные преступления и выплаты алиментов. Увеличение невыездного долга будет временным, у должника будет пять дней для оплаты долга, пишет Газета.ru.

«Если должник в течение двух месяцев не исполнил решение суда, то пристав вправе ограничивать его выезд и при долге в 10 тыс. руб.», — сообщил «Известиям» депутат Госдумы Зариф Байгускаров.

В частности это коснётся долгов по судебным задолженностям, штрафам ГИБДД, займам, кредитам, услугам ЖКХ, а также любых других долгов, кроме тех, которые будут отмечены в законе. Проверить наличие долгов можно по базе ФССП.

Комментарии 8
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Дон Хенаро 44089
5 0
Похоже у местных СМИ табу писать о Тулееве...все федеральные издания трубят...

Газета "Коммерсантъ" сообщила, что в Москву Аман Тулеев был доставлен спецбортом МЧС, оборудованным средствами для транспортировки пассажиров, находящихся в тяжелом состоянии. Его привезли на аэродром на носилках и доставили на борт самолета, сообщил изданию источник в силовых структурах региона. В столице самолет Тулеева встретили сотрудники всероссийского центра медицины катастроф "Защита", которые отвезли его в одну из московских клиник Управления делами президента, где организован практически круглосуточный контроль и назначен ряд процедур, которые должны помочь ему восстановиться после операции на позвоночнике.

По данным телеграм-канала Mash, состояние губернатора Кемеровской области Амана Тулеева оценивается как крайне тяжелое. Он доставлен в ЦКБ Управления делами Президента РФ. Mash упоминает диагноз Тулеева, который ему был поставлена еще дома - дистрофическо-дегенеративное заболевание позвоночника - дорсопатия. Среди осложнений этого заболевания: не поддающиеся лечению хронические боли в спине, параличи, а также нарушение мозгового кровообращения.
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Санек
2 1
Дон Хенаро:
Похоже у местных СМИ табу писать о Тулееве...все федеральные издания трубят...

Газета "Коммерсантъ" сообщила, что в Москву Аман Тулеев был доставлен спецбортом МЧС, оборудованным средствами для транспортировки пассажиров, находящихся в тяжелом состоянии. Его привезли на аэродром на носилках и доставили на борт самолета, сообщил изданию источник в силовых структурах региона. В столице самолет Тулеева встретили сотрудники всероссийского центра медицины катастроф "Защита", которые отвезли его в одну из московских клиник Управления делами президента, где организован практически круглосуточный контроль и назначен ряд процедур, которые должны помочь ему восстановиться после операции на позвоночнике.

По данным телеграм-канала Mash, состояние губернатора Кемеровской области Амана Тулеева оценивается как крайне тяжелое. Он доставлен в ЦКБ Управления делами Президента РФ. Mash упоминает диагноз Тулеева, который ему был поставлена еще дома - дистрофическо-дегенеративное заболевание позвоночника - дорсопатия. Среди осложнений этого заболевания: не поддающиеся лечению хронические боли в спине, параличи, а также нарушение мозгового кровообращения.
ага вытащят и инвалид будет править
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Читатель
0 2
Дон Хенаро:
Похоже у местных СМИ табу писать о Тулееве...все федеральные издания трубят...

Газета "Коммерсантъ" сообщила, что в Москву Аман Тулеев был доставлен спецбортом МЧС, оборудованным средствами для транспортировки пассажиров, находящихся в тяжелом состоянии. Его привезли на аэродром на носилках и доставили на борт самолета, сообщил изданию источник в силовых структурах региона. В столице самолет Тулеева встретили сотрудники всероссийского центра медицины катастроф "Защита", которые отвезли его в одну из московских клиник Управления делами президента, где организован практически круглосуточный контроль и назначен ряд процедур, которые должны помочь ему восстановиться после операции на позвоночнике.

По данным телеграм-канала Mash, состояние губернатора Кемеровской области Амана Тулеева оценивается как крайне тяжелое. Он доставлен в ЦКБ Управления делами Президента РФ. Mash упоминает диагноз Тулеева, который ему был поставлена еще дома - дистрофическо-дегенеративное заболевание позвоночника - дорсопатия. Среди осложнений этого заболевания: не поддающиеся лечению хронические боли в спине, параличи, а также нарушение мозгового кровообращения.
Сегодня по радио говорили тоже самое, но вот состояние у него хорошее.
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///
5 3
...долгов по судебным задолженностям, штрафам ГИБДД, займам, кредитам, услугам ЖКХ, а также любых других долгов...
------------
Предусмотрели чтобы рабы с плантации особо не разбегались.
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идем по кругу
2 2
...долгов по судебным задолженностям, штрафам ГИБДД, займам, кредитам, услугам ЖКХ, а также любых других долгов...
------------
Предусмотрели чтобы рабы с плантации особо не разбегались.
в совке рабов в турпутевки или к родственникам через кгб выпускали.
повторение пройденного
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z
3 0
Дон Хенаро:
Похоже у местных СМИ табу писать о Тулееве...все федеральные издания трубят...

Газета "Коммерсантъ" сообщила, что в Москву Аман Тулеев был доставлен спецбортом МЧС, оборудованным средствами для транспортировки пассажиров, находящихся в тяжелом состоянии. Его привезли на аэродром на носилках и доставили на борт самолета, сообщил изданию источник в силовых структурах региона. В столице самолет Тулеева встретили сотрудники всероссийского центра медицины катастроф "Защита", которые отвезли его в одну из московских клиник Управления делами президента, где организован практически круглосуточный контроль и назначен ряд процедур, которые должны помочь ему восстановиться после операции на позвоночнике.

По данным телеграм-канала Mash, состояние губернатора Кемеровской области Амана Тулеева оценивается как крайне тяжелое. Он доставлен в ЦКБ Управления делами Президента РФ. Mash упоминает диагноз Тулеева, который ему был поставлена еще дома - дистрофическо-дегенеративное заболевание позвоночника - дорсопатия. Среди осложнений этого заболевания: не поддающиеся лечению хронические боли в спине, параличи, а также нарушение мозгового кровообращения.
Боятся что он по "болезни" чего нить не того сделает типа вспомнит что человек да вернет из офшоров натыренное. Плюс сделка на власть у них была до 01 июля, теперь его к дедушке положат.
Местнячковые чиговноежики не пишут, потому что трусят признать, что в кубаской области давно нет дееспособного бугернатора, а всем заправляет шайка-лейка, которые тупо жмут баблицо у народца за его же счет.
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сова
1 4
ага вытащят и инвалид будет править
Сам ты инвалид, вместе с Хренарой и вашими СМИ
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Акрихин
5 9
С облегчением, должники ! Смыть не забудьте :)
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