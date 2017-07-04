В Государственной Думе намерены с 1 октября 2017 года увеличить порог задолженности для выезда за границу: с 10 тыс. до 30 тыс. руб. Послабление не коснется должников, которые уклоняются от возмещения ущерба за ранее совершенные преступления и выплаты алиментов. Увеличение невыездного долга будет временным, у должника будет пять дней для оплаты долга, пишет Газета.ru.

«Если должник в течение двух месяцев не исполнил решение суда, то пристав вправе ограничивать его выезд и при долге в 10 тыс. руб.», — сообщил «Известиям» депутат Госдумы Зариф Байгускаров.

В частности это коснётся долгов по судебным задолженностям, штрафам ГИБДД, займам, кредитам, услугам ЖКХ, а также любых других долгов, кроме тех, которые будут отмечены в законе. Проверить наличие долгов можно по базе ФССП.