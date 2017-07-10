Ограждение загородного участка, промышленной территории или любого другого объекта является одним из важных факторов при строительстве. Но, пожалуй, самым главным элементом являются въездные ворота.

Ведь ещё со Средневековых времён самым уязвимым местом любой крепости или замка были ворота. Но время идёт, технологии не стоят на месте, и сейчас предлагаются всевозможные разновидности надежных и удобных ворот как для гаража, так и для участка.

Многие покупатели сталкиваются с вопросом выбора въездных ворот, которые были бы практичны, удобны, надежны в эксплуатации и в тоже время очень красивыми. Так какими бывают современные ворота?

Секционные ворота

Ворота, конструкция которых представляет собой соединенные петлями секции сэндвич панелей. Секции передвигаются по направляющим шинам, прикрепленным к краям проема и заведенным под потолок помещения. При открывании ворот, секции одна за другой уходят под перекрытие строения, размещаясь в пространстве под потолком. Подробнее можно узнать здесь.

Откатные и распашные ворота

Уличные ворота предназначенные для установки в ограждающие конструкции с целью ограничения доступа на территорию и контроля движения автотранспорта.

Распашные ворота стандартных размеров, как правило, экономически выгодны и рассчитаны на самостоятельный монтаж.

Откатные ворота зачастую оснащены электроприводом. Кроме этого, различные варианты откатных ворот позволяют подобрать подходящий вариант для любых объектов.

Рулонные ворота

Рулонные ворота устанавливают в том случае, когда хотят сэкономить полезное пространство перед въездом в гараж или во двор. Также неоспоримый плюс рулонных ворот для гаража в их невысокой стоимости.

В отличие от секционных ворот, рулонные не требуют наличия направляющих и свободного пространства под потолком. Кроме того, такой конструкцией можно закрыть не только въезд в гараж, но и любые другие проёмы: оконные или дверные. Это особенно актуально для владельцев загородных домов и офисов. Подробнее о рольставнях и рулонных воротах можно узнать на специализированном сайте.

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