В связи с прошедшим 10-летним юбилеем начала продаж айфона ВашГород.ру узнал мнение читателей по поводу одного из самых продаваемых и популярных гаджетов в мире. В ходе опроса выяснилось, что 51% читателей являются обладателями айфонов, против 49% владельцев не айфонов.

В комментариях жители города рассказали, что же привлекает или отталкивает их в использовании модного гаджета.

«Я за современные технологии и разум! Есть много производителей, у которых технологии шагнули дальше Apple. Смысл оставаться позади прогресса? Зато понты!», — пишет читатель ВашГород.ру

Так что же для горожан айфон — «понты» или «надежность»? 44% горожан считают, что: «Понты все это. Смартфоны на „Андроиде“ работают не хуже» и 56% уверены, что «Apple = надежность».

«Для того, чтобы судить об айфоне и сравнить с другими смартфонами, нужно его иметь. Лично я, после айфона не куплю ни один андроидный. Когда с ним работаешь, понимаешь, сколько труда было вложено в его разработку. Все продумано, удобно и постоянно совершенствуется. Теперь я фанат яблока», — делится мнением другой читатель. «Пользование iOS во много раз проще, чем андроидом:

1) В ios невозможно „что-то нажать и все пропало“

2) В андроид вечно всякие приложения вылезают (антивирусы, клинеры непонятные, рекламные баннеры какие-то, с приложений) и прочая ерунда ненужная простому человеку, который хочет позвонить, в интернете посидеть, инстаграмм полистать и видео посмотреть на ютубе», — пишет читатель Денчик.

Всегда найдутся сторонники и противники, но всё же благодаря регулярному обновлению модельного ряда и своим техническим характеристикам, айфоны завоевывают все больше количество поклонников. Яблочные телефоны никогда не залеживаются на полках магазинов, несмотря на достаточно высокую цену.