Горожан ждут мастер-классы от художников и танцоров, фотовыставка, танцевальный чемпионат, фаер-шоу со световыми и пиротехническими эффектами и трюками.
Фестиваль граффити «Неделя уличного искусства» пройдёт в Новокузнецке с 10 по 15 июля, сообщает пресс-служба администрации города.
В этом году фестиваль объединит представителей стрит-арта из Германии, Литвы, Киргизии, Казахстана, Турции. Как ранее писал ВашГород.ру, они подарят городу несколько уникальных объектов.
В площадках фестиваля граффити приглашают поучаствовать горожан и гостей города. Вход на все мероприятия бесплатный.
Зарегистрироваться на танцевальный чемпионат можно здесь.
Ранее на едкие вопросы о фестивале ВашГород.ру ответила одна из организаторов «Недели уличного искусства» Юлия Шайдулина.
План мероприятий фестиваля «Неделя уличного искусства»:
|
Дата
|
Время
|
Мероприятие
|
Место
|
11.07.17
Вторник
|
14:00
18:00
|
Мастер-класс по искусству татуировки
граффити-художника SAVAGE (Литва)
Показ фильма о российском граффити и стрит-арте «В открытую» с участием режиссера, райтера Никиты Nomerz (Нижний Новгород). После показа обсуждение фильма, общение с автором.
|
Тату-студия «Maori»
ул. Кирова, 25 (вход со двора)
Библиотека им. Гоголя, Спартака, 11
|
12.07.17
Среда
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11:00
17:00
|
Мастер-класс художников из Германии с воспитанниками детского дома «Ровесник».
Пресс-конференция гостей фестиваля:
— граффити-художники: WOK, AGE AGE, SON (Германия), SAVAGE (Литва);
— b-boy CIHAN (Турция-Германия);
— DJ Marc Hype (Германия).
|
Детский дом «Ровесник»,
пр. Пионерский, 7
Конференц-зал отеля «Бардин»,
пр. Пионерский, 12
|
13.07.17
Четверг
|
17:00−18:00
|
Мастер-класс художников из Германии по рисованию эскизов граффити на бумаге
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Верёвочный парк «Парк приключений» (Парк Гагарина, за бассейном «Витязь»)
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14.07.17
Пятница
|
17:00−18:00
18:00−20:00
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Мастер-класс художников из Германии по рисованию граффити аэрозольной краской.
Мастер-класс по брейк-дансу от b-boy CIHAN (Турция-Германия).
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Верёвочный парк «Парк приключений» (Парк Гагарина, за бассейном «Витязь»)
Школа танцев «Friends», ул. Кутузова, 39
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15.07.17
Суббота
|
11:00
14:00−20:00
14:00−20:00
16:00−18:00
20:00−23:00
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Открытие портрета И.П. Бардина с участием сотрудников научно-технического музея им Бардина, библиотеки КМК, кафедры чугуна и стали СибГИУ и творческих коллективов Новокузнецка.
Танцевальный чемпионат.
Номинации:
— хип-хоп,
-брейк-данс,
-олл-стайлз
DJ Marc Hype (Германия), судья — b-boy CIHAN (команда Rocking Skillz, г. Постсдам)
Фотовыставка «Яркие моменты фестиваля» в формате «сушка».
Перфоманс от граффити-художников, создание миниарт-объекта.
Торжественное закрытие фестиваля, концерт, с участием лучших вокальных и танцевальных коллективов Новокузнецка и приглашенной хип-хоп кавер-группы «Подумай об этом» (г. Барнаул)
Фаер-шоу со световыми и пиротехническими эффектами, трюками, использованием трансформатора Тесла в сопровождении живой музыки.
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Сквер им. И.П. Бардина, ул. Кирова, 28
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