Следственный комитет по Кемеровской области заинтересовался инцидентом на файер-шоу в областной столице.
Напомним, 30 июня на Красном озере во время выступления загорелись два молодых человека. Один из пострадавших сейчас лежит в больнице. У артиста ожог верхних дыхательных путей и лица.
В Следственном комитете по Кемеровской области по сообщению в СМИ организовали проверку. Она установит, соблюдались ли на шоу требования безопасности. Между тем в МЧС «Сибдепо» рассказали, что мероприятия с огнём вне помещений не регулируются правилами пожарной безопасности.
Добавим, в комментариях на сайте ВашГород.ру и в соцсетях кузбассовцы заметили, что у выступающих не было должной спецподготовки.
«Не увидел профессионализма. Совсем! Пусть ребята займутся чем-нибудь более полезным для общества, а не пугают людей!» — написал наш читатель.
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