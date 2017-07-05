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В Кемерове во время файер-шоу загорелись люди: подробности

Сегодня 07:10
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Cod26.ru

Следственный комитет по Кемеровской области заинтересовался инцидентом на файер-шоу в областной столице.

Напомним, 30 июня на Красном озере во время выступления загорелись два молодых человека. Один из пострадавших сейчас лежит в больнице. У артиста ожог верхних дыхательных путей и лица.

В Следственном комитете по Кемеровской области по сообщению в СМИ организовали проверку. Она установит, соблюдались ли на шоу требования безопасности. Между тем в МЧС «Сибдепо» рассказали, что мероприятия с огнём вне помещений не регулируются правилами пожарной безопасности.

Добавим, в комментариях на сайте ВашГород.ру и в соцсетях кузбассовцы заметили, что у выступающих не было должной спецподготовки.

«Не увидел профессионализма. Совсем! Пусть ребята займутся чем-нибудь более полезным для общества, а не пугают людей!» — написал наш читатель.

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