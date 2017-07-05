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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Популярный магазин запускает скидки по карте

Сегодня 07:20
2048
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Ferond.ru

Покупатели «Пятёрочки» во всех регионах смогут получать личные скидки по карте.

Компания уже протестировала программу лояльности и хочет запустить её для всех магазинов сети. Во время покупки на карточку начисляют баллы, которые можно потратить на скидку для других товаров. Получить «Выручай-карту» можно при покупке от 555 рублей или на кассе за 25 рублей.

База данных определит для каждого покупателя персональные акции, пишет Retail.ru. Это может быть, например, дополнительные баллы за ту или иную категорию товаров, увеличение скидки в День рождения и так далее. Примечательно, что баллы на карту начислят даже при покупке по акции или с использованием других скидок.

Программу лояльности запустят до конца августа.

Во многих городах Сибири уже открылись «Пятёрочки». В Новосибирске магазинов уже больше 28, в Омске их число также перевалило за 20. В Новокузнецке супермаркетов около 9, Кемерове — 11.

Как ранее писал ВашГород.ру, о программе лояльности также задумались в «Магните».

Комментарии 12
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Андрей
3 10
У нас нет Пятерочки,нам параллельно
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местный-2
6 3
Скоро мы увидим и официально разрешенную торговлю "лекарствами"-бадами в этих магазинах.ИМХО.
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коля
13 1
один раз только заходил в пятерочку. больше не пойду. ценники ваще конские ))) никакие карточки им не помогут. самый оптимальный магазин - АШАН, но он пока один у нас в городе ((
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Екарный бабай
9 12
один раз только заходил в пятерочку. больше не пойду. ценники ваще конские ))) никакие карточки им не помогут. самый оптимальный магазин - АШАН, но он пока один у нас в городе ((
В магните неплохие скидки бывают.
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Я
4 5
Самый оптимальный это Ярче. И цены низкие и все что нужно всегда есть в наличии,по утрам особенно.
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ага
6 1
В магните неплохие скидки бывают.
К примеру масло с 120 сразу 150 задрали за 0,5 кг, теперь иногда за 140 барыжат. Так и с другими товарами приборзевший магнит лохов разводит.
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коля
4 1
К примеру масло с 120 сразу 150 задрали за 0,5 кг, теперь иногда за 140 барыжат. Так и с другими товарами приборзевший магнит лохов разводит.
Ну так-то все разводят. Наценка во всех магазинах от 100% до 200%.

На днях заезжал в МЕТРО. Там акция сейчас на батарейки. Упаковка из четырех батареек стоит всего 60 рублей, то есть по 15 рублей за 1 батарейку. А в обычные дни батарейки стоят от 30 до 50 рублей! Это и называется - "разводят".

Продукты также стоят копейки, но из-за того что их реализует барыга, они поднимаются в цене в 2-3 раза.
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Анонимный пользователь
2 4
Ну так-то все разводят. Наценка во всех магазинах от 100% до 200%.

На днях заезжал в МЕТРО. Там акция сейчас на батарейки. Упаковка из четырех батареек стоит всего 60 рублей, то есть по 15 рублей за 1 батарейку. А в обычные дни батарейки стоят от 30 до 50 рублей! Это и называется - "разводят".

Продукты также стоят копейки, но из-за того что их реализует барыга, они поднимаются в цене в 2-3 раза.
А вы, Коля, просто сказочник...поработайте в крупном магазине, потом расскажете какая там наценка.
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коля
0 0
А вы, Коля, просто сказочник...поработайте в крупном магазине, потом расскажете какая там наценка.
Да зачем мне там работать, все и так понятно. Возьмите ту же КОКА-КОЛУ. Стоит она копейки, а продают ее в 2-3 раза дороже. Возьмите курицу, она как взлетела в цене так и не опускается, хотя уже не зима, а давно лето. Магазины барыжат очень круто. Плюс грабят не только покупателя, но производителя за счет "бонусов" за право лежать на полках.
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аватар
Анонимный пользователь
0 0
Да зачем мне там работать, все и так понятно. Возьмите ту же КОКА-КОЛУ. Стоит она копейки, а продают ее в 2-3 раза дороже. Возьмите курицу, она как взлетела в цене так и не опускается, хотя уже не зима, а давно лето. Магазины барыжат очень круто. Плюс грабят не только покупателя, но производителя за счет "бонусов" за право лежать на полках.
Коля, вы сказочник. Еще раз повторяю. Накручивают не магазины, а производители и промежуточные звенья.
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коля
0 0
Коля, вы сказочник. Еще раз повторяю. Накручивают не магазины, а производители и промежуточные звенья.
Магазин - это и есть промежуточное звено. Кроме магазинов никаких других промежуточных звеньев нет.
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