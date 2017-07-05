Покупатели «Пятёрочки» во всех регионах смогут получать личные скидки по карте.

Компания уже протестировала программу лояльности и хочет запустить её для всех магазинов сети. Во время покупки на карточку начисляют баллы, которые можно потратить на скидку для других товаров. Получить «Выручай-карту» можно при покупке от 555 рублей или на кассе за 25 рублей.

База данных определит для каждого покупателя персональные акции, пишет Retail.ru. Это может быть, например, дополнительные баллы за ту или иную категорию товаров, увеличение скидки в День рождения и так далее. Примечательно, что баллы на карту начислят даже при покупке по акции или с использованием других скидок.

Программу лояльности запустят до конца августа.

Во многих городах Сибири уже открылись «Пятёрочки». В Новосибирске магазинов уже больше 28, в Омске их число также перевалило за 20. В Новокузнецке супермаркетов около 9, Кемерове — 11.

Как ранее писал ВашГород.ру, о программе лояльности также задумались в «Магните».