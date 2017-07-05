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В Новокузнецке стало меньше трамваев

В России нашли самого пожилого человека

Сегодня 07:30
953
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
РИА Новости

Самым пожилым человеком в России стала 127-летняя женщина.

Нану Шаова живёт в Кабардино-Балкарской республике в Баксанском районе. Женщина сумела побить рекорд предыдущей долгожительницы в России, 121-летней Танзили Бисембеевой. Нану Шаову поздравили главред Книги рекордов России, представители Союза женщин и местной администрации. Также пенсионерке вручили сертификат о самой длинной продолжительности жизни.

Долгожителями считают людей от 90 лет и старше. По словам учёных, долголетие зависит от удачной комбинации генетики и других факторов — питания, наличия вредных привычек, занятий физкультурой, экологии, климата и так далее. По общепризнанному мнению, дольше всего живут в Японии, Швеции и Великобритании.

Комментарии 1
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Андрей
6 0
Главное чтобы пенсионный возраст не пересмотрели,а то всякое возможно
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