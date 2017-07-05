Самым пожилым человеком в России стала 127-летняя женщина.

Нану Шаова живёт в Кабардино-Балкарской республике в Баксанском районе. Женщина сумела побить рекорд предыдущей долгожительницы в России, 121-летней Танзили Бисембеевой. Нану Шаову поздравили главред Книги рекордов России, представители Союза женщин и местной администрации. Также пенсионерке вручили сертификат о самой длинной продолжительности жизни.