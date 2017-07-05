Детский парк развлечений «Мегалэнд» сделает день рождения вашего ребенка именно таким, о каком мечтает сам виновник торжества! Любимые персонажи и сказочные герои, множество сценариев, разнообразное меню для детей и родителей, праздничное украшение шарами и множество дополнительных услуг, которые сделают ваш праздник ярче и веселее.

Мы приготовили для вас самые разнообразные варианты детского праздника:

праздник по сценарию — поздравление по одному из уникальных сценариев, специально разработанных. Самые популярные персонажи мультфильмов и комиксов: Человек- паук, Фиксики, Энгри Бёрдс, Машенька и многие-многие другие. Игры и конкурсы вместе с любимыми героями сделают этот день по-настоящему счастливым.

экстремальный день рождения — незабываемый и уникальный праздник в нашем веревочном экстрим парке. Ты, вместе с друзьями, преодолеешь препятствия, испытаешь свою ловкость, отвагу и станешь чуть-чуть сильней!

мини-поздравление — костюмированное поздравление от любимого персонажа мультфильма или сказки.

супергеройский квест — мечтаешь стать супергероем и спасать мир от злодеев? Хочешь быть похожим на супермена или бэтмена? Тогда мы приглашаем тебя окунуться в удивительный мир суперспособностей. Ответственные задания, опасные суперзлодеи и увлекательные приключения ждут тебя и твоих друзей в нашем супергеройском квесте.

олимпийский день рождения — быстрее, выше, сильнее! Олимпийские игры в «Мегалэнде» объявляются открытыми. Прими участие и докажи всем, что именно ты достоин носить звание чемпиона!

квест «Форт боярд» — примите участие в самой популярной приключенческой игре и станьте героями настоящих испытаний! Проявите всю свою смекалку, выносливость, командный дух и тогда сокровищница форта откроет для вас свои двери!

квест «На встречу приключениям!» — юные герои отправляются на поиски настоящего клада. Чтобы его найти нужно преодолеть не мало испытаний и опасностей. Только во главе с нашим путешественником, они научатся выживать в природных условиях и доберутся до поставленной цели.

программа «We Are The Champions!» — самый весёлый, спортивный и активный день рождения в «Мегалэнде». Участие в различных спортивных испытаниях, чтобы получить звание ЧЕМПИОНОВ «Мегалэнда!»