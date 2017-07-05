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В Новокузнецке стало меньше трамваев
Недвижимость и строительство

Как стать владельцем квартиры — пять способов

Сегодня 09:32
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kvartiravmoskve.ru

Отдельная квартира — мечта каждого человека, но можно ли и как накопить на нее без помощи ипотеки. Стоимость жилья сегодня пугает количеством нулей, поэтому некоторые не представляют, как купить его, не оформляя жилищный займ.

Первый способ. Накопить

Допустим, семья живет в маленькой квартире или с родителями и нуждается в улучшении условий. Суммарный ежемесячные доход 50 тысяч рублей, спишем половину этих денег на расходы, в итоге остаётся 25 тысяч рублей, которые вы сможете откладывать в месяц.

В среднем двухкомнатная квартира в центре Новокузнецка стоит около 1,5 миллиона рублей. Для того, чтобы на неё накопить вам потребуется 60 месяцев или 5 лет. И это при том, если не учитывать инфляцию и другие внешние факторы. Однако зачастую доходы кузбасских семей бывают намного ниже 50 тысяч рублей — значит сроки накопления будут увеличиваться.

Как сообщает realty.mail.ru, быстрее других копят на жилье жители Чукотки, Сахалинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа: за 2,1−2,9 года. В окрестностях Магадана для приобретения жилья понадобится 3,2 года, в Мурманской области — 3,6 года, на Камчатке и в Якутии — 4,6 и 4,9 года соответственно.

Второй способ. Кладем деньги на депозит

Деньги быстрее копятся, если они работают — хотя бы на депозите. Предположим, что откладывая по 25 тысяч в месяц за год семья накопила 300 тысяч рублей, эти деньги можно положить на депозит в банке со ставкой 8% годовых и постоянно пополнять счёт.

Третий способ. Ипотека

Ипотека — самый верный способ сразу же вселиться в собственную квартиру. Для этого потребуется: «белый» доход, первоначальный взнос — 20% от суммы и немного терпения, чтобы собрать все справки.

Бесспорным плюсом является то, что всё это время вы будете жить у себя дома и чувствовать себя хозяевами положения. Минус этого способа в том, что за приобретенные в кредит квадратные метры придется прилично переплатить банку.

Четвертый способ. Берем в рассрочку

Жильё от застройщиков очень часто можно приобрести в рассрочку. Максимальный срок рассрочки 3 года. Процентов за рассрочку стараются не начислять, но, если все-таки начисляют, то они не выглядят нереальными.

Пятый способ. Жилье за «бесплатно»

Попытать счастье в жилищной лотерее или попробовать встать на очередь за бесплатным жильём, если конечно вы попадаете под льготные категории. Вряд ли это можно считать стопроцентным выходом из положения.

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