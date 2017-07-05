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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Почему воняет на Ильинке — ответ депутата

Сегодня 09:50
1013
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
SIphotography

Новоильинцы снова страдают от неприятного запаха, который распространился по всему району. А накануне вонь дошла до Центрального района.

ВашГород.ру спросил о причинах смрада депутата новокузнецкого горсовета по избирательному округу № 1 Сергея Реута. В предвыборной компании Сергей Юрьевич обещал новоильинцам разобраться с проблемой.

В ответе на наш официальный запрос депутат сообщил, что в Новокузнецкий горсовет в июне поступило порядка пяти письменных жалоб на неприятный запах на Ильинке.

«От комитета по развитию городского хозяйства, промышленности и экологии Новокузнецким городским советом народных депутатов были подготовлены и направлены депутатские запросы в адрес Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратуры и администрации Новокузнецкого муниципального района для определения причин и устранения загрязняющих воздух источников. Результаты проверок и пояснения контролирующих органов будут мной как депутатом доведены до сведения избирателей округа № 1 на личных приёмах граждан», — написал Сергей Реут.

По словам депутата, необходимо получить экспертное заключение по определению причин, виновных и источнику запаха. На основании этого можно делать вывод, обязать нарушителей исправить ситуацию в конкретный срок.

Наконец, мы задали вопрос, связан ли неприятный запах с деятельностью АО «Кузбасская птицефабрика» в посёлке Степной.

«Определения связи возникновения неприятного запаха с деятельностью того или иного предприятия предстоит установить контролирующим органам. По моему частному мнению, специфический запах распространяется от птицефабрики, расположенной в районе посёлка Металлург Новокузнецкого муниципального района», — заключил Сергей Реут.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке проводят проверку по жалобам граждан на неприятный запах.

Комментарии 15
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Жора
13 0
Когда запах дошел до центра депутаты зашевелились
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*
27 1
После прочтения статьи остался всего лишь один вопрос: "Почему воняет на Ильинке?"
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Вика
6 1
После прочтения статьи остался всего лишь один вопрос: "Почему воняет на Ильинке?"
ну сказано же, что птицефабрика. это и так всем понятно. только непонятно почему до сих пор воняет
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Центровой
5 9
пох мне на ильинку.
меня уже несколько лет занимает вопрос - что воняет возле мостика на Димитрова и ул.1 Мая? всегда когда там проезжаешь, там вонь адская. кто там химичит? все знают об этой вонизме и никому нет дела? если бы я жил там рядом уже бы давно выяснил, но я живу в центре и вонизма эта от меня далеко. вспоминаю о ней, только когда там проезжаю с открытыми окнами.
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Митрич
20 4
пох мне на ильинку.
меня уже несколько лет занимает вопрос - что воняет возле мостика на Димитрова и ул.1 Мая? всегда когда там проезжаешь, там вонь адская. кто там химичит? все знают об этой вонизме и никому нет дела? если бы я жил там рядом уже бы давно выяснил, но я живу в центре и вонизма эта от меня далеко. вспоминаю о ней, только когда там проезжаю с открытыми окнами.
Ты не поверишь насколько всем ильинцам пох на тебя и на то, почему воняет около мостика на Димитрова и 1 мая..... :-)))
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Вася
5 1
пох мне на ильинку.
меня уже несколько лет занимает вопрос - что воняет возле мостика на Димитрова и ул.1 Мая? всегда когда там проезжаешь, там вонь адская. кто там химичит? все знают об этой вонизме и никому нет дела? если бы я жил там рядом уже бы давно выяснил, но я живу в центре и вонизма эта от меня далеко. вспоминаю о ней, только когда там проезжаю с открытыми окнами.
а все потому что ты дурачек !
Там воняет сероводородом потому что идет постоянная откачка подземных вод из ствола шахты, которая была закрыта в 60 годах.
Вода откачивается и сливается в абушку, если остановить откачку воды то она будет топить район. А сероводород это естественный запах.
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Ян
2 0
а все потому что ты дурачек !
Там воняет сероводородом потому что идет постоянная откачка подземных вод из ствола шахты, которая была закрыта в 60 годах.
Вода откачивается и сливается в абушку, если остановить откачку воды то она будет топить район. А сероводород это естественный запах.
Там находится ГНС,вот и пахнет,такая же ,как и перед Байлаевским мостом.(главная насосная станция)
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Вася
0 7
Там находится ГНС,вот и пахнет,такая же ,как и перед Байлаевским мостом.(главная насосная станция)
Выше по улице - где офис подорожника стоит насосная станция шахты дзержинская и трубопровод спускается опд землей вниз к абушке - из по земли на глубене то ли 200 то ли 250 метров насосы откачивают воду постоянно без перерыва и сливают ее в абушку... вот и весь секрет
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ага
4 1
а все потому что ты дурачек !
Там воняет сероводородом потому что идет постоянная откачка подземных вод из ствола шахты, которая была закрыта в 60 годах.
Вода откачивается и сливается в абушку, если остановить откачку воды то она будет топить район. А сероводород это естественный запах.
Сероводород это отрава. С какого перепоя это естественный запах и для кого он ествественный? На каком основании там травят людей? Вот что говорит вики:

Сероводород - газ без цвета, со сладковатым вкусом и запахом тухлых яиц. Сероводород ощутим по запаху уже при содержании его, равном 0,0001%. Относительная плотность сероводорода - 1,18, плотность при нормальных условиях 1,52 кг/метр кубический. Сероводород горит, а при концентрации в воздухе 6% взрывается. Сероводород хорошо растворяется в воде.
Сероводород весьма ядовит, раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Симптомами сильного отравления сероводородом являются тошнота, рвота и обморок.
ответить
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2+2
0 3
а все потому что ты дурачек !
Там воняет сероводородом потому что идет постоянная откачка подземных вод из ствола шахты, которая была закрыта в 60 годах.
Вода откачивается и сливается в абушку, если остановить откачку воды то она будет топить район. А сероводород это естественный запах.
если шахта закрыта, кто платит за все это удовольствие? или там бесплатное электричество и титановые насосы?
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Вася
3 0
если шахта закрыта, кто платит за все это удовольствие? или там бесплатное электричество и титановые насосы?
Вечный двигатель мля !!! что за гулупые вопросы ?
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п
0 0
Вечный двигатель мля !!! что за гулупые вопросы ?
похоже что этот вечный двигатель опять организовали депутаты за счет нашего кармана.
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Ольга
1 0
ну сказано же, что птицефабрика. это и так всем понятно. только непонятно почему до сих пор воняет
Вонять будет ещё очень долго, потому что птичник вывозит помёт на поля. В огромные кучи сваливают, а потом разравнивают. Вот и представьте сколько это всё будет перепревать. А поля, я так думаю, ещё очень долго будут непригодны для с/х, сожгли.
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Хи-хи-хи
0 0
Сероводород это отрава. С какого перепоя это естественный запах и для кого он ествественный? На каком основании там травят людей? Вот что говорит вики:

Сероводород - газ без цвета, со сладковатым вкусом и запахом тухлых яиц. Сероводород ощутим по запаху уже при содержании его, равном 0,0001%. Относительная плотность сероводорода - 1,18, плотность при нормальных условиях 1,52 кг/метр кубический. Сероводород горит, а при концентрации в воздухе 6% взрывается. Сероводород хорошо растворяется в воде.
Сероводород весьма ядовит, раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Симптомами сильного отравления сероводородом являются тошнота, рвота и обморок.
Это вонь адова, от бесов так воняет, видать где-то на Ильинке вход в геенну!
А Митрич тама за смотрящего.
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Ledi Di
0 0
Совершенно верно,вонь идёт с посёлка Металлург!Все поля вокруг Ильинка говном залили,ещё производят удобрения,которым нужно перепреть чтоб изготовить
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