Новоильинцы снова страдают от неприятного запаха, который распространился по всему району. А накануне вонь дошла до Центрального района.

ВашГород.ру спросил о причинах смрада депутата новокузнецкого горсовета по избирательному округу № 1 Сергея Реута. В предвыборной компании Сергей Юрьевич обещал новоильинцам разобраться с проблемой.

В ответе на наш официальный запрос депутат сообщил, что в Новокузнецкий горсовет в июне поступило порядка пяти письменных жалоб на неприятный запах на Ильинке.

«От комитета по развитию городского хозяйства, промышленности и экологии Новокузнецким городским советом народных депутатов были подготовлены и направлены депутатские запросы в адрес Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратуры и администрации Новокузнецкого муниципального района для определения причин и устранения загрязняющих воздух источников. Результаты проверок и пояснения контролирующих органов будут мной как депутатом доведены до сведения избирателей округа № 1 на личных приёмах граждан», — написал Сергей Реут.

По словам депутата, необходимо получить экспертное заключение по определению причин, виновных и источнику запаха. На основании этого можно делать вывод, обязать нарушителей исправить ситуацию в конкретный срок.

Наконец, мы задали вопрос, связан ли неприятный запах с деятельностью АО «Кузбасская птицефабрика» в посёлке Степной.

«Определения связи возникновения неприятного запаха с деятельностью того или иного предприятия предстоит установить контролирующим органам. По моему частному мнению, специфический запах распространяется от птицефабрики, расположенной в районе посёлка Металлург Новокузнецкого муниципального района», — заключил Сергей Реут.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке проводят проверку по жалобам граждан на неприятный запах.