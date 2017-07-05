Новоильинцы снова страдают от неприятного запаха, который распространился по всему району. А накануне вонь дошла до Центрального района.
ВашГород.ру спросил о причинах смрада депутата новокузнецкого горсовета по избирательному округу № 1 Сергея Реута. В предвыборной компании Сергей Юрьевич обещал новоильинцам разобраться с проблемой.
В ответе на наш официальный запрос депутат сообщил, что в Новокузнецкий горсовет в июне поступило порядка пяти письменных жалоб на неприятный запах на Ильинке.
«От комитета по развитию городского хозяйства, промышленности и экологии Новокузнецким городским советом народных депутатов были подготовлены и направлены депутатские запросы в адрес Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратуры и администрации Новокузнецкого муниципального района для определения причин и устранения загрязняющих воздух источников. Результаты проверок и пояснения контролирующих органов будут мной как депутатом доведены до сведения избирателей округа № 1 на личных приёмах граждан», — написал Сергей Реут.
По словам депутата, необходимо получить экспертное заключение по определению причин, виновных и источнику запаха. На основании этого можно делать вывод, обязать нарушителей исправить ситуацию в конкретный срок.
Наконец, мы задали вопрос, связан ли неприятный запах с деятельностью АО «Кузбасская птицефабрика» в посёлке Степной.
«Определения связи возникновения неприятного запаха с деятельностью того или иного предприятия предстоит установить контролирующим органам. По моему частному мнению, специфический запах распространяется от птицефабрики, расположенной в районе посёлка Металлург Новокузнецкого муниципального района», — заключил Сергей Реут.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке проводят проверку по жалобам граждан на неприятный запах.
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меня уже несколько лет занимает вопрос - что воняет возле мостика на Димитрова и ул.1 Мая? всегда когда там проезжаешь, там вонь адская. кто там химичит? все знают об этой вонизме и никому нет дела? если бы я жил там рядом уже бы давно выяснил, но я живу в центре и вонизма эта от меня далеко. вспоминаю о ней, только когда там проезжаю с открытыми окнами.
меня уже несколько лет занимает вопрос - что воняет возле мостика на Димитрова и ул.1 Мая? всегда когда там проезжаешь, там вонь адская. кто там химичит? все знают об этой вонизме и никому нет дела? если бы я жил там рядом уже бы давно выяснил, но я живу в центре и вонизма эта от меня далеко. вспоминаю о ней, только когда там проезжаю с открытыми окнами.
меня уже несколько лет занимает вопрос - что воняет возле мостика на Димитрова и ул.1 Мая? всегда когда там проезжаешь, там вонь адская. кто там химичит? все знают об этой вонизме и никому нет дела? если бы я жил там рядом уже бы давно выяснил, но я живу в центре и вонизма эта от меня далеко. вспоминаю о ней, только когда там проезжаю с открытыми окнами.
Там воняет сероводородом потому что идет постоянная откачка подземных вод из ствола шахты, которая была закрыта в 60 годах.
Вода откачивается и сливается в абушку, если остановить откачку воды то она будет топить район. А сероводород это естественный запах.
Там воняет сероводородом потому что идет постоянная откачка подземных вод из ствола шахты, которая была закрыта в 60 годах.
Вода откачивается и сливается в абушку, если остановить откачку воды то она будет топить район. А сероводород это естественный запах.
Там воняет сероводородом потому что идет постоянная откачка подземных вод из ствола шахты, которая была закрыта в 60 годах.
Вода откачивается и сливается в абушку, если остановить откачку воды то она будет топить район. А сероводород это естественный запах.
Сероводород - газ без цвета, со сладковатым вкусом и запахом тухлых яиц. Сероводород ощутим по запаху уже при содержании его, равном 0,0001%. Относительная плотность сероводорода - 1,18, плотность при нормальных условиях 1,52 кг/метр кубический. Сероводород горит, а при концентрации в воздухе 6% взрывается. Сероводород хорошо растворяется в воде.
Сероводород весьма ядовит, раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Симптомами сильного отравления сероводородом являются тошнота, рвота и обморок.
Там воняет сероводородом потому что идет постоянная откачка подземных вод из ствола шахты, которая была закрыта в 60 годах.
Вода откачивается и сливается в абушку, если остановить откачку воды то она будет топить район. А сероводород это естественный запах.
Сероводород - газ без цвета, со сладковатым вкусом и запахом тухлых яиц. Сероводород ощутим по запаху уже при содержании его, равном 0,0001%. Относительная плотность сероводорода - 1,18, плотность при нормальных условиях 1,52 кг/метр кубический. Сероводород горит, а при концентрации в воздухе 6% взрывается. Сероводород хорошо растворяется в воде.
Сероводород весьма ядовит, раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Симптомами сильного отравления сероводородом являются тошнота, рвота и обморок.
А Митрич тама за смотрящего.