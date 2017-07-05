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В Кузбассе государство требует с пенсионера 4 миллиона рублей

Сегодня 10:08
1326
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
zr.ru

Такую сумму бывший шахтёр должен вернуть в Фонд социального страхования.

Владимир Волосников из Таштагола 30 лет отработал бурильщиком в шахте. У него вибрационная болезнь второй степени. За это он получает регрессные выплаты в размере 29 тысяч рублей.

В 2014 году мужчина узнал, что сумму этих выплат ему рассчитали неправильно — она должна быть почти вдвое больше, передаёт подробности ОТР.

Владимир Волосников обратился к адвокату и подал иск в суд. И городской, и областной суды приняли решение в пользу истца.

После этого Фонд соцстрахования перевёл ему больше двух миллионов рублей компенсации, более миллиона рублей индексации и увеличил на 20 тысяч рублей сумму ежемесячных регрессных выплат. При этом представители фонда были не согласны с местных решениями судов и подали апелляцию в Верховный суд.

По словам заместителя управляющего кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования Михаила Окунева, Владимир Волосников и его представитель знали о поданных жалобах и несогласии фонда с решениями судов.

Пока рассматривалась жалоба Фонда, пенсионер потратил перечисленные ему деньги. Съездил в Крым на лечение, помог детям и внукам. По словам мужчины, он опасался, что случится дефолт, и его миллионы обесценятся.

А Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций. Оказалось, что бывший шахтёр слишком поздно обратился в суд по поводу перерасчёта компенсации — сроки обжалования давно прошли.

В итоге Владимир Волосников стал должником. Арест на регрессные выплаты наложить нельзя. Поэтому государство теперь забирает у него половину пенсии, и вместо 14 000 он получает 6 900.

К тому же, на квартиру таштагольца наложен запрет. Это значит, что должник не может её перерегистрировать, подарить, продать.

Комментарии 12
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Андрей
2 5
Вроде человек в возрасте с опытом жизни и не смутило даже,вот так вот гладко миллионы взяли и выплатили,зато отдохнул и детям помог
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олег
18 3
мужик всю жизнь горбатился на государство, добывая уголь, здоровье потерял, а когда стал немощен, его просто выкинули на улицу
я вот удивляюсь, какого лешего народ идет работать на шахты, заводы, и пр государственные и частные конторы?
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т
1 4
Смешно читать когда мошенники, когда попадают впросак, начинают сразу к совести и сознательности взывать к тем кого годами кидали. имхо
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Санек
2 0
Вроде человек в возрасте с опытом жизни и не смутило даже,вот так вот гладко миллионы взяли и выплатили,зато отдохнул и детям помог
не а че его косяк квартиру не подарил, а так хоть кто то немного пожил
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Сталин
2 12
получал бы по 29 в месяц и жил бы спокойно)) Так нет -29 мало ему оказалось-подавай ему 49))) Жадность фраера сгубила))))

Люди и по 15 000 в месяц живут. Мог бы своей башкой подумать что никто так просто в наше время выплаты не увеличивает. Или на крайняк недвижимость приобрел бы. Мало ли что. Сейчас вернул бы ее обратно и все)))
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@
2 0
мужик всю жизнь горбатился на государство, добывая уголь, здоровье потерял, а когда стал немощен, его просто выкинули на улицу
я вот удивляюсь, какого лешего народ идет работать на шахты, заводы, и пр государственные и частные конторы?
А куда надо идти работать?
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chak
3 0
получал бы по 29 в месяц и жил бы спокойно)) Так нет -29 мало ему оказалось-подавай ему 49))) Жадность фраера сгубила))))

Люди и по 15 000 в месяц живут. Мог бы своей башкой подумать что никто так просто в наше время выплаты не увеличивает. Или на крайняк недвижимость приобрел бы. Мало ли что. Сейчас вернул бы ее обратно и все)))
Вас зависть грызет что человек смог отвоевать что ему положено было?
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123
2 2
30 лет отпахал в шахте и до сих пор живой. Даже странно.
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Я
0 0
Вас зависть грызет что человек смог отвоевать что ему положено было?
Так не отвоевал получается....
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Митрич
0 0
мужик всю жизнь горбатился на государство, добывая уголь, здоровье потерял, а когда стал немощен, его просто выкинули на улицу
я вот удивляюсь, какого лешего народ идет работать на шахты, заводы, и пр государственные и частные конторы?
Какие-то странные у вас удивления. А что, народу вообще работать не надо? Ни в шахтах, ни в гос. ни в частных учреждениях? То есть, вообще? :-)))
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Митрич
0 0
Вас зависть грызет что человек смог отвоевать что ему положено было?
А положено ли было? Вот в чем вопрос...
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Читатель
0 0
мужик всю жизнь горбатился на государство, добывая уголь, здоровье потерял, а когда стал немощен, его просто выкинули на улицу
я вот удивляюсь, какого лешего народ идет работать на шахты, заводы, и пр государственные и частные конторы?
Ну кто его выкинул? 29тысяч регресс разве плохо?
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