Такую сумму бывший шахтёр должен вернуть в Фонд социального страхования.

Владимир Волосников из Таштагола 30 лет отработал бурильщиком в шахте. У него вибрационная болезнь второй степени. За это он получает регрессные выплаты в размере 29 тысяч рублей.

В 2014 году мужчина узнал, что сумму этих выплат ему рассчитали неправильно — она должна быть почти вдвое больше, передаёт подробности ОТР.

Владимир Волосников обратился к адвокату и подал иск в суд. И городской, и областной суды приняли решение в пользу истца.

После этого Фонд соцстрахования перевёл ему больше двух миллионов рублей компенсации, более миллиона рублей индексации и увеличил на 20 тысяч рублей сумму ежемесячных регрессных выплат. При этом представители фонда были не согласны с местных решениями судов и подали апелляцию в Верховный суд.

По словам заместителя управляющего кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования Михаила Окунева, Владимир Волосников и его представитель знали о поданных жалобах и несогласии фонда с решениями судов.

Пока рассматривалась жалоба Фонда, пенсионер потратил перечисленные ему деньги. Съездил в Крым на лечение, помог детям и внукам. По словам мужчины, он опасался, что случится дефолт, и его миллионы обесценятся.

А Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций. Оказалось, что бывший шахтёр слишком поздно обратился в суд по поводу перерасчёта компенсации — сроки обжалования давно прошли.

В итоге Владимир Волосников стал должником. Арест на регрессные выплаты наложить нельзя. Поэтому государство теперь забирает у него половину пенсии, и вместо 14 000 он получает 6 900.

К тому же, на квартиру таштагольца наложен запрет. Это значит, что должник не может её перерегистрировать, подарить, продать.