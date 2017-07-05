Такую сумму бывший шахтёр должен вернуть в Фонд социального страхования.
Владимир Волосников из Таштагола 30 лет отработал бурильщиком в шахте. У него вибрационная болезнь второй степени. За это он получает регрессные выплаты в размере 29 тысяч рублей.
В 2014 году мужчина узнал, что сумму этих выплат ему рассчитали неправильно — она должна быть почти вдвое больше, передаёт подробности ОТР.
Владимир Волосников обратился к адвокату и подал иск в суд. И городской, и областной суды приняли решение в пользу истца.
После этого Фонд соцстрахования перевёл ему больше двух миллионов рублей компенсации, более миллиона рублей индексации и увеличил на 20 тысяч рублей сумму ежемесячных регрессных выплат. При этом представители фонда были не согласны с местных решениями судов и подали апелляцию в Верховный суд.
По словам заместителя управляющего кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования Михаила Окунева, Владимир Волосников и его представитель знали о поданных жалобах и несогласии фонда с решениями судов.
Пока рассматривалась жалоба Фонда, пенсионер потратил перечисленные ему деньги. Съездил в Крым на лечение, помог детям и внукам. По словам мужчины, он опасался, что случится дефолт, и его миллионы обесценятся.
А Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций. Оказалось, что бывший шахтёр слишком поздно обратился в суд по поводу перерасчёта компенсации — сроки обжалования давно прошли.
В итоге Владимир Волосников стал должником. Арест на регрессные выплаты наложить нельзя. Поэтому государство теперь забирает у него половину пенсии, и вместо 14 000 он получает 6 900.
К тому же, на квартиру таштагольца наложен запрет. Это значит, что должник не может её перерегистрировать, подарить, продать.
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я вот удивляюсь, какого лешего народ идет работать на шахты, заводы, и пр государственные и частные конторы?
Люди и по 15 000 в месяц живут. Мог бы своей башкой подумать что никто так просто в наше время выплаты не увеличивает. Или на крайняк недвижимость приобрел бы. Мало ли что. Сейчас вернул бы ее обратно и все)))
я вот удивляюсь, какого лешего народ идет работать на шахты, заводы, и пр государственные и частные конторы?
Люди и по 15 000 в месяц живут. Мог бы своей башкой подумать что никто так просто в наше время выплаты не увеличивает. Или на крайняк недвижимость приобрел бы. Мало ли что. Сейчас вернул бы ее обратно и все)))
я вот удивляюсь, какого лешего народ идет работать на шахты, заводы, и пр государственные и частные конторы?
я вот удивляюсь, какого лешего народ идет работать на шахты, заводы, и пр государственные и частные конторы?