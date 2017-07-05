Заявку на финансирование её строительства городские власти намерены подать в следующем году.

Школу возведут в микрорайоне 7Б Центрального района. Сейчас там идёт строительство жилых домов.

Нам важно, чтобы новосёлы жили в комфортной среде, чтобы были не только качественно выполнены строительно-монтажные работы, но и была создана необходимая социальная инфраструктура. Вместе с инвестором мы хотим выполнить до конца года проект, пройти государственную экспертизу и в 2018 году подать заявку на финансирование строительства новой школы и детского комбината, — цитирует пресс-служба администрации Кемерова слова мэра Ильи Середюка.

Отмечается, что проект планировки микрорайона 7Б предусматривает также строительство аптеки, отделений банка, связи, фитнес-центра, кафе, супермаркета.

Строительство в микрорайоне было начато в 2008 году. Всего здесь возведут 43 жилых дома. Сейчас введено в эксплуатацию 26 многоэтажек, ещё три здания — в стадии строительства.