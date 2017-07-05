ВашГород.ру узнал у одного из городских перевозчиков его мнение о грядущим подорожании проезда.

По словам мужчины, повышение сразу на 7 рублей обоснованно. В прошлом году, заявил он, стоимость не дали поднять из-за грядущих выборов в Госдуму и в Горсовет. Из-за этого в этом году проезд дорожает сразу на 7 рублей. Вопрос этот решили не за один день: были собрания, выслушивали разные точки зрения.

Накануне на совещании власти рассказали о своих расчётах стоимости проезда. С ними наш собеседник не согласен.

«Они пришли к выводу, что проезд должен быть в районе 20 рублей. А что себестоимость проезда 30 рублей — это они не озвучили. Людям глаза заливают, какие частники плохие. А ведь когда муниципалы просят дотацию из бюджета, озвучивают цифру за 30 рублей. А мы (частные перевозчики — прим.ред.) что плохие? Дотируйте нас, и мы тоже поедем, хоть за 10 рублей», — возмутился наш собеседник.

Что такое резкое повышение цен ударит по карману жителям, предприниматели понимают, но работать в убыток не могут. В прошлом году, когда им запретили повышать проезд, многие залезли в кредиты. Решить проблему могли бы дотации, но для этого необходимо вмешательство властей.

«На собрании власти озвучили цену на проезд в других регионах, но почему-то не сказали, что там частников дотируют. Моё мнение — всё это предвыборный пиар, глава города очки себе набирает. Был бы грамотный управленец, поставил бы муниципалов на транспортную карту, узнали бы, сколько людей ездит. И с этих же денег можно было бы дотировать частников», — считает перевозчик.

Сергей Кузнецов между тем попросил Федеральную антимонопольную службу проверить резкое повышение проезда, пишет Novokuznetsk.su.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, стоимость проезда в маршрутках увеличится до 25 рублей с 15 июля. После этого местные власти решили временно не поднимать цену в муниципальном транспорте. Горожане создали петицию и требуют главу Минтранса проверить действия перевозчиков.