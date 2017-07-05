ВашГород.ру узнал у одного из городских перевозчиков его мнение о грядущим подорожании проезда.
По словам мужчины, повышение сразу на 7 рублей обоснованно. В прошлом году, заявил он, стоимость не дали поднять из-за грядущих выборов в Госдуму и в Горсовет. Из-за этого в этом году проезд дорожает сразу на 7 рублей. Вопрос этот решили не за один день: были собрания, выслушивали разные точки зрения.
Накануне на совещании власти рассказали о своих расчётах стоимости проезда. С ними наш собеседник не согласен.
«Они пришли к выводу, что проезд должен быть в районе 20 рублей. А что себестоимость проезда 30 рублей — это они не озвучили. Людям глаза заливают, какие частники плохие. А ведь когда муниципалы просят дотацию из бюджета, озвучивают цифру за 30 рублей. А мы (частные перевозчики — прим.ред.) что плохие? Дотируйте нас, и мы тоже поедем, хоть за 10 рублей», — возмутился наш собеседник.
Что такое резкое повышение цен ударит по карману жителям, предприниматели понимают, но работать в убыток не могут. В прошлом году, когда им запретили повышать проезд, многие залезли в кредиты. Решить проблему могли бы дотации, но для этого необходимо вмешательство властей.
«На собрании власти озвучили цену на проезд в других регионах, но почему-то не сказали, что там частников дотируют. Моё мнение — всё это предвыборный пиар, глава города очки себе набирает. Был бы грамотный управленец, поставил бы муниципалов на транспортную карту, узнали бы, сколько людей ездит. И с этих же денег можно было бы дотировать частников», — считает перевозчик.
Сергей Кузнецов между тем попросил Федеральную антимонопольную службу проверить резкое повышение проезда, пишет Novokuznetsk.su.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, стоимость проезда в маршрутках увеличится до 25 рублей с 15 июля. После этого местные власти решили временно не поднимать цену в муниципальном транспорте. Горожане создали петицию и требуют главу Минтранса проверить действия перевозчиков.
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на частников бочку катят, хотя по сути в муниципальном проезд дороже.... ибо там субсидии(из нашего же кармана)
на частников бочку катят, хотя по сути в муниципальном проезд дороже.... ибо там субсидии(из нашего же кармана)
документов, остановки оборудованы электронными табло, где можно отследить через какое время придет нужный маршрут. А что могут местные перевозчики предложить за 25 рублей стоимости проезда ?
Если это не противоречит закону и договорам, то пусть хоть по 50 рублей возят. С какого перепуга недомерок решил их покошмарить и натравить проверяльщиков? Получается что опять какой-то пацанчик решил, что он здесь пуп земли? В магазинах каждый день растут цены и где этот пуп, почему он не ходит к ним с проверками? На еду у людей уходит гораздо больше денег, чем на автобусы! Пусть зайдет в магазин и попросит их обосновать ценники. Его там на Й отошлют, потому что он никто и звать его никак. А здесь видите ли он решил выепнуться. Пусть лучше расскажет СКОЛЬКО денег налогоплательщики отстегивают адамовскому и почему до сих пор нет транспортной карты??? Уже задрал этот идиот, у которого семейка в италии, а он тут лишь пилит себе золотые парашуты.
1.Если у тебя автобус порожняком гоняет в дневное время, меняй расписание.
2.Если у тебя летят запчасти, значит ты экономишь и покупаешь китайский ширпотреб.
3.Спросите у любого водилы маршрутки - он скажет, что полсмены он работает на хозяина, а полсмены - на себя....)))
Правильно, всё бы встало, людям бы пришлось идти на работу пешком.
Сегодняшние маршрутки - это НЕНАДЁЖНЫЙ, СКЛОННЫЙ К ДТП И НАРУШЕНИЯМ ПДД, ОПАСНЫЙ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ, ДРУГИХ ВИДОВ ТС И ПЕШЕХОДОВ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ! Который не заслуженно, как раньше говорили, ПО БЛАТУ, захватил ЧУЖОЕ место ОСНОВНОГО транспорта, пользуется положением монополиста и выкручивает руки потерявшим источники доходов граждан Новокузнецка!
Если это не противоречит закону и договорам, то пусть хоть по 50 рублей возят. С какого перепуга недомерок решил их покошмарить и натравить проверяльщиков? Получается что опять какой-то пацанчик решил, что он здесь пуп земли? В магазинах каждый день растут цены и где этот пуп, почему он не ходит к ним с проверками? На еду у людей уходит гораздо больше денег, чем на автобусы! Пусть зайдет в магазин и попросит их обосновать ценники. Его там на Й отошлют, потому что он никто и звать его никак. А здесь видите ли он решил выепнуться. Пусть лучше расскажет СКОЛЬКО денег налогоплательщики отстегивают адамовскому и почему до сих пор нет транспортной карты??? Уже задрал этот идиот, у которого семейка в италии, а он тут лишь пилит себе золотые парашуты.
документов, остановки оборудованы электронными табло, где можно отследить через какое время придет нужный маршрут. А что могут местные перевозчики предложить за 25 рублей стоимости проезда ?
Если бы на самом деле у них расходы превышали доходы, то Корюкова с остальными автовладельцами, давно без штанов осталась, а не по загранкам ездила.
Если это не противоречит закону и договорам, то пусть хоть по 50 рублей возят. С какого перепуга недомерок решил их покошмарить и натравить проверяльщиков? Получается что опять какой-то пацанчик решил, что он здесь пуп земли? В магазинах каждый день растут цены и где этот пуп, почему он не ходит к ним с проверками? На еду у людей уходит гораздо больше денег, чем на автобусы! Пусть зайдет в магазин и попросит их обосновать ценники. Его там на Й отошлют, потому что он никто и звать его никак. А здесь видите ли он решил выепнуться. Пусть лучше расскажет СКОЛЬКО денег налогоплательщики отстегивают адамовскому и почему до сих пор нет транспортной карты??? Уже задрал этот идиот, у которого семейка в италии, а он тут лишь пилит себе золотые парашуты.
Если это не противоречит закону и договорам, то пусть хоть по 50 рублей возят. С какого перепуга недомерок решил их покошмарить и натравить проверяльщиков? Получается что опять какой-то пацанчик решил, что он здесь пуп земли? В магазинах каждый день растут цены и где этот пуп, почему он не ходит к ним с проверками? На еду у людей уходит гораздо больше денег, чем на автобусы! Пусть зайдет в магазин и попросит их обосновать ценники. Его там на Й отошлют, потому что он никто и звать его никак. А здесь видите ли он решил выепнуться. Пусть лучше расскажет СКОЛЬКО денег налогоплательщики отстегивают адамовскому и почему до сих пор нет транспортной карты??? Уже задрал этот идиот, у которого семейка в италии, а он тут лишь пилит себе золотые парашуты.
документов, остановки оборудованы электронными табло, где можно отследить через какое время придет нужный маршрут. А что могут местные перевозчики предложить за 25 рублей стоимости проезда ?
Кому ты чешешь, сам то в столице, в жопу впереди стоящую на остановке, чтобы ехать сидя, не утыкался? Радуйся, што местные гайцы лентяи и не дрючат вас за перекасоё...ленные, переполненные автобусы, сам поди знаешь сколько можно забить в салон, едущих на работу на ЗСМК, особенно зимой, когда не все хотят ехать в холодном "железном электрическом сарае".