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В Новокузнецке стало меньше трамваев

«Людям глаза заливают, что частники плохие»: мнение маршрутчика о подорожании проезда

Сегодня 11:04
1189
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Apexradio.ru

ВашГород.ру узнал у одного из городских перевозчиков его мнение о грядущим подорожании проезда.

По словам мужчины, повышение сразу на 7 рублей обоснованно. В прошлом году, заявил он, стоимость не дали поднять из-за грядущих выборов в Госдуму и в Горсовет. Из-за этого в этом году проезд дорожает сразу на 7 рублей. Вопрос этот решили не за один день: были собрания, выслушивали разные точки зрения.

Накануне на совещании власти рассказали о своих расчётах стоимости проезда. С ними наш собеседник не согласен.

«Они пришли к выводу, что проезд должен быть в районе 20 рублей. А что себестоимость проезда 30 рублей — это они не озвучили. Людям глаза заливают, какие частники плохие. А ведь когда муниципалы просят дотацию из бюджета, озвучивают цифру за 30 рублей. А мы (частные перевозчики — прим.ред.) что плохие? Дотируйте нас, и мы тоже поедем, хоть за 10 рублей», — возмутился наш собеседник.

Что такое резкое повышение цен ударит по карману жителям, предприниматели понимают, но работать в убыток не могут. В прошлом году, когда им запретили повышать проезд, многие залезли в кредиты. Решить проблему могли бы дотации, но для этого необходимо вмешательство властей.

«На собрании власти озвучили цену на проезд в других регионах, но почему-то не сказали, что там частников дотируют. Моё мнение — всё это предвыборный пиар, глава города очки себе набирает. Был бы грамотный управленец, поставил бы муниципалов на транспортную карту, узнали бы, сколько людей ездит. И с этих же денег можно было бы дотировать частников», — считает перевозчик.

Сергей Кузнецов между тем попросил Федеральную антимонопольную службу проверить резкое повышение проезда, пишет Novokuznetsk.su.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, стоимость проезда в маршрутках увеличится до 25 рублей с 15 июля. После этого местные власти решили временно не поднимать цену в муниципальном транспорте. Горожане создали петицию и требуют главу Минтранса проверить действия перевозчиков.

Комментарии 31
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Наталья
52 4
Лучше бы автобусы отремонтировали, за что я должна платить 25 рублей??? За то, что меня на пол пути высаживают, потому что автобус сломался?!!!
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serega3308 1027
12 1
сам лично слышал как кондуктор 91 маршрута радовалась что за рейс провезли всех "по сидушкам" значит уже есть навар а как часто удается присесть в этом маршруте в час пик тот понимает что они в очень большом плюсе
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nick
6 42
полностью согласен с мужчиной...
на частников бочку катят, хотя по сути в муниципальном проезд дороже.... ибо там субсидии(из нашего же кармана)
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Андрей
8 0
полностью согласен с мужчиной...
на частников бочку катят, хотя по сути в муниципальном проезд дороже.... ибо там субсидии(из нашего же кармана)
Два раза к тебе в карман залезли,сначала миниципальщики и следом частники.Предлагаю вместе с повышением ужесточить требования к перевозкам и транспорту
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1234
42 2
если бы так все плохо было, то частники уже давно с этого рынка ушли - а не кредиты брали, не поверю никогда чтоб они себе в убыток весь прошлый год работали!!
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Татьяна
22 3
Смешно читать такие интервью, понимаю про себестоимость, но никто не пишет про уровень заработной платы в Новокузнецке и качество перевозок. В Москве проездной на 60 поездок стоит 1700 рублей, т.е. одна поездка примерно 28 рублей, при этом ВСЕ автобусы оборудованы кондиционерами, широкие двери и опускающиеся ступени для комфортной посадки-высадки пожилых людей и пассажиров с детьми и детскими колясками, в салоне электронное табло и голосовые обьявления всех остановок маршрута, на входе терминалы для сканирования проездных билетов и льготных
документов, остановки оборудованы электронными табло, где можно отследить через какое время придет нужный маршрут. А что могут местные перевозчики предложить за 25 рублей стоимости проезда ?
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111
25 0
никто не работает себе в убыток! если себестоимость проезда 30 а катают за 18, то где они 2 года берут еще почти половину суммы? ответ - нигде, потому что дотаций нет, других бизнесов -нет! значит все это время они жили вполне себе хорошо - получали ЗП (ибо что-то не слышно ничего о годовых задержках ЗП на автопредприятиях), ремонтировались, страховались и все было хорошо! вопрос, что такого они решили включить в себестоимость, что проезд вдруг подорожал в два раза? Новый коттедж директору? отдых на Мальдивах? что? откуда в обосновании 6 видеокамер на автобус? кто-нибудь видел их? а может кто-то видел что кондуктора в униформе работают? так что не надо ля-ля! нужно просто быть не натолько жадными и думать о городе, который дает возможность работать - помните, злой народ способен и на поджоги и на погромы!
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А
5 1
А что такого сотворили коммунальщики, чтобы поднять тарифы на 5.9%? Ассигнациями топят! Из кранов Боржоми?
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123
6 10
Танюха, ты бухая там штоле? Такие автобусы ходят в Англиях и то проезд в евро исчисляется. А в Москоу-то газельки гоняют, и стоя раком, уткнувшись носом впереди стоящую жопу, едут!! -)))) и минимум 60-80 руб за проезд. Чего вы тут фантазии с фанабериями фантазируете? Поди дальше кузни выезжала только на огород, а туда же - мнение экспертное выражает ))))))))))))-
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***
23 7
Что-то никто не возмущается, когда РЖД повышает ценник на поездах. Сегодня проехать в поезде стоит в два раза дешевле САМОЛЕТА! А по времени ты будешь в 20 раз дольше ехать с удобствами на верхней полке!

Если это не противоречит закону и договорам, то пусть хоть по 50 рублей возят. С какого перепуга недомерок решил их покошмарить и натравить проверяльщиков? Получается что опять какой-то пацанчик решил, что он здесь пуп земли? В магазинах каждый день растут цены и где этот пуп, почему он не ходит к ним с проверками? На еду у людей уходит гораздо больше денег, чем на автобусы! Пусть зайдет в магазин и попросит их обосновать ценники. Его там на Й отошлют, потому что он никто и звать его никак. А здесь видите ли он решил выепнуться. Пусть лучше расскажет СКОЛЬКО денег налогоплательщики отстегивают адамовскому и почему до сих пор нет транспортной карты??? Уже задрал этот идиот, у которого семейка в италии, а он тут лишь пилит себе золотые парашуты.
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Читатель
0 0
Это в каком поезде дешевле в 2 раза? Примерно одна цена
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stek
6 0
Барыгам и рвачам от автотранспортной мафии нужно больше думать, как оптимизировать свою работу, а не тупо поднимать тарифы:
1.Если у тебя автобус порожняком гоняет в дневное время, меняй расписание.
2.Если у тебя летят запчасти, значит ты экономишь и покупаешь китайский ширпотреб.
3.Спросите у любого водилы маршрутки - он скажет, что полсмены он работает на хозяина, а полсмены - на себя....)))
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КоляYeti 13560
11 3
слышь мудрож... "маршрутчик", откудова такая "себестоимость"? Вы же на газе заправляетесь, а чешеш как будто 98 бензином. Какие нахрен у вас "убытки" - вы в свои пазики стараетесь забить пассажиров как селедку, на 9,9а маршруте работяг на ЗСМК возил?! В остальных городах "маршрутное такси" подразумевает только сидящих пассажиров, а у вас крик кондукторши, на возмущение о переполненном салоне, - "всем ехать надо". А откарячки Корюковой на ФЗ "О транспортной безопасности" ваще ни о чем - чего же она, если он её не устраивает, свои проблемы на стоимость проезда для жителей перекладывает, а не выступает как дальнобойщики против "Платона", предъявляя федералам, сцыкотно? Привыкла, барыжить с пассажиров, выжили конкурентов-питерцев с рынка услуг, а теперь "пальцы гнут"! Уменьшить количество "корюковцев", увеличивая количество "муниципалов"- пусть идут на разрезы уголь возить...
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Mugler
2 0
А вы хоть бы поручни протёрли, на это особых мат.затрат не надо, как ни возьмёшься, все руки в саже, даже неприятно ехать.
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Mugler
0 0
А вы хоть бы поручни протёрли, на это особых мат.затрат не надо, как ни возьмёшься, все руки в саже, даже неприятно ехать.
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Павел Фомин
1 2
Лучше бы автобусы отремонтировали, за что я должна платить 25 рублей??? За то, что меня на пол пути высаживают, потому что автобус сломался?!!!
Если даже сегодня, когда пассажиропоток относительно не велик, но пазики переполнены по утрам и ломаются - то что было бы, если бы вернулись в работу В ПОЛНОМ СОСТАВЕ, сегодня закрывшиеся или на 80-90% процентов сокращенные предприятия?
Правильно, всё бы встало, людям бы пришлось идти на работу пешком.
Сегодняшние маршрутки - это НЕНАДЁЖНЫЙ, СКЛОННЫЙ К ДТП И НАРУШЕНИЯМ ПДД, ОПАСНЫЙ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ, ДРУГИХ ВИДОВ ТС И ПЕШЕХОДОВ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ! Который не заслуженно, как раньше говорили, ПО БЛАТУ, захватил ЧУЖОЕ место ОСНОВНОГО транспорта, пользуется положением монополиста и выкручивает руки потерявшим источники доходов граждан Новокузнецка!
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Сюся
0 1
Что-то никто не возмущается, когда РЖД повышает ценник на поездах. Сегодня проехать в поезде стоит в два раза дешевле САМОЛЕТА! А по времени ты будешь в 20 раз дольше ехать с удобствами на верхней полке!

Если это не противоречит закону и договорам, то пусть хоть по 50 рублей возят. С какого перепуга недомерок решил их покошмарить и натравить проверяльщиков? Получается что опять какой-то пацанчик решил, что он здесь пуп земли? В магазинах каждый день растут цены и где этот пуп, почему он не ходит к ним с проверками? На еду у людей уходит гораздо больше денег, чем на автобусы! Пусть зайдет в магазин и попросит их обосновать ценники. Его там на Й отошлют, потому что он никто и звать его никак. А здесь видите ли он решил выепнуться. Пусть лучше расскажет СКОЛЬКО денег налогоплательщики отстегивают адамовскому и почему до сих пор нет транспортной карты??? Уже задрал этот идиот, у которого семейка в италии, а он тут лишь пилит себе золотые парашуты.
Ага. Ты еще сравни маршрутный недоавтобус с СВ!
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Ветер перемен...
8 2
Какие на )(yi дотации частникам?! Их никто не звал перевозками заниматься, это частный бизнес,взялись-пусть не ноуют и не клянчат. Муниципальный транспорт должен быть на первом месте,в хорошем состоянии. Лично у меня к водителям и кондукторам маршруток претензий нет,они простые люди,которые пытаются выжить. Но вот их работодателей я не переношу,так как они порождение ЕРовского правления,партии воров и жуликов. Для них в первую очередь нажиться,больше денег,на пассажиров и безопасность по большому счёту плевать.
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КоляYeti 13560
0 1
Танюха, ты бухая там штоле? Такие автобусы ходят в Англиях и то проезд в евро исчисляется. А в Москоу-то газельки гоняют, и стоя раком, уткнувшись носом впереди стоящую жопу, едут!! -)))) и минимум 60-80 руб за проезд. Чего вы тут фантазии с фанабериями фантазируете? Поди дальше кузни выезжала только на огород, а туда же - мнение экспертное выражает ))))))))))))-
Кому ты чешешь, сам то в столице, в жопу впереди стоящую на остановке, чтобы ехать сидя, не утыкался? Радуйся, што местные гайцы лентяи и не дрючат вас за перекасоё...ленные, переполненные автобусы, сам поди знаешь сколько можно забить в салон, едущих на работу на ЗСМК, особенно зимой, когда не все хотят ехать в холодном "железном электрическом сарае".
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Сюся
0 1
Смешно читать такие интервью, понимаю про себестоимость, но никто не пишет про уровень заработной платы в Новокузнецке и качество перевозок. В Москве проездной на 60 поездок стоит 1700 рублей, т.е. одна поездка примерно 28 рублей, при этом ВСЕ автобусы оборудованы кондиционерами, широкие двери и опускающиеся ступени для комфортной посадки-высадки пожилых людей и пассажиров с детьми и детскими колясками, в салоне электронное табло и голосовые обьявления всех остановок маршрута, на входе терминалы для сканирования проездных билетов и льготных
документов, остановки оборудованы электронными табло, где можно отследить через какое время придет нужный маршрут. А что могут местные перевозчики предложить за 25 рублей стоимости проезда ?
Они не нам, они на эту доплату себе предложат и в карман положат.
Если бы на самом деле у них расходы превышали доходы, то Корюкова с остальными автовладельцами, давно без штанов осталась, а не по загранкам ездила.
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Читатель
2 1
МЭР может провести внеочередной конкурс (в связи с изменившимися условиями оплаты проезда} и в качестве условия участия перевозчиков в конкурсе установить верхний предел цены проезда. И обозначить условия предоставления услуги. А цену управление по транспорту должно рассчитать учитывая возможности населения. А в нашем городе с зарплатами в 15-18тысяч руб., больше 20рублей за проезд народ не потянет.
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Ветер перемен...
1 0
Что-то никто не возмущается, когда РЖД повышает ценник на поездах. Сегодня проехать в поезде стоит в два раза дешевле САМОЛЕТА! А по времени ты будешь в 20 раз дольше ехать с удобствами на верхней полке!

Если это не противоречит закону и договорам, то пусть хоть по 50 рублей возят. С какого перепуга недомерок решил их покошмарить и натравить проверяльщиков? Получается что опять какой-то пацанчик решил, что он здесь пуп земли? В магазинах каждый день растут цены и где этот пуп, почему он не ходит к ним с проверками? На еду у людей уходит гораздо больше денег, чем на автобусы! Пусть зайдет в магазин и попросит их обосновать ценники. Его там на Й отошлют, потому что он никто и звать его никак. А здесь видите ли он решил выепнуться. Пусть лучше расскажет СКОЛЬКО денег налогоплательщики отстегивают адамовскому и почему до сих пор нет транспортной карты??? Уже задрал этот идиот, у которого семейка в италии, а он тут лишь пилит себе золотые парашуты.
РЖД они же ПИД,с ними тоже не мешало бы разобраться,прихреневшие ребята-монополисты. Железная дорога должна полностью принадлежать государству,а не быть каким-то монополистом.
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Ветер перемен...
0 0
Что-то никто не возмущается, когда РЖД повышает ценник на поездах. Сегодня проехать в поезде стоит в два раза дешевле САМОЛЕТА! А по времени ты будешь в 20 раз дольше ехать с удобствами на верхней полке!

Если это не противоречит закону и договорам, то пусть хоть по 50 рублей возят. С какого перепуга недомерок решил их покошмарить и натравить проверяльщиков? Получается что опять какой-то пацанчик решил, что он здесь пуп земли? В магазинах каждый день растут цены и где этот пуп, почему он не ходит к ним с проверками? На еду у людей уходит гораздо больше денег, чем на автобусы! Пусть зайдет в магазин и попросит их обосновать ценники. Его там на Й отошлют, потому что он никто и звать его никак. А здесь видите ли он решил выепнуться. Пусть лучше расскажет СКОЛЬКО денег налогоплательщики отстегивают адамовскому и почему до сих пор нет транспортной карты??? Уже задрал этот идиот, у которого семейка в италии, а он тут лишь пилит себе золотые парашуты.
РЖД они же ПИД,с ними тоже не мешало бы разобраться,прихреневшие ребята-монополисты. Железная дорога должна полностью принадлежать государству,а не быть каким-то монополистом.
ответить
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КоляYeti 13560
0 0
А что такого сотворили коммунальщики, чтобы поднять тарифы на 5.9%? Ассигнациями топят! Из кранов Боржоми?
А ты энтот вопрос не коммунальщикам, а федералам в Москву задай - это они коэффициенты по стране раздали, Кузбасси-5,9%, чего ж этот вопрос у "гаранта" на "Прямую линию" не задал? А чеб не кошмарили такими тарифами для покупки некоторых воров виноградников и помощи арабам Асада, невозвратных кредитов "киргизам" почаще на протестные митинги приходи, а на выборах думай - мож хватит одного и того же превозносить?
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[[[
1 0
Смешно читать такие интервью, понимаю про себестоимость, но никто не пишет про уровень заработной платы в Новокузнецке и качество перевозок. В Москве проездной на 60 поездок стоит 1700 рублей, т.е. одна поездка примерно 28 рублей, при этом ВСЕ автобусы оборудованы кондиционерами, широкие двери и опускающиеся ступени для комфортной посадки-высадки пожилых людей и пассажиров с детьми и детскими колясками, в салоне электронное табло и голосовые обьявления всех остановок маршрута, на входе терминалы для сканирования проездных билетов и льготных
документов, остановки оборудованы электронными табло, где можно отследить через какое время придет нужный маршрут. А что могут местные перевозчики предложить за 25 рублей стоимости проезда ?
Ой, ну ты Москву-то зачем сравниваешь? Это же государство в государстве. Еще Нью-Иорк сюда впиши...
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stek
0 1
А не пора ли погнать этих так называемых маршрутчиков поганой метлой с нашего рынка?
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123
1 0
КоляYeti:
Кому ты чешешь, сам то в столице, в жопу впереди стоящую на остановке, чтобы ехать сидя, не утыкался? Радуйся, што местные гайцы лентяи и не дрючат вас за перекасоё...ленные, переполненные автобусы, сам поди знаешь сколько можно забить в салон, едущих на работу на ЗСМК, особенно зимой, когда не все хотят ехать в холодном "железном электрическом сарае".
Я полмира объездил, Лошарик, и могу сравнить: у нас еще пока не так дорого и коммунальные, и бенз, и проезд, и стоимость жилья, и продукты!
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123
2 0
Мечтаю о трамвае как в Германии. Не понимаю, за что деды воевали? Порядка в городе никакого, все что только можно, все развалил этот недомерок. Даже нормальный муниципальный транспорт не в состоянии сделать. Только и может, что на публику покошмарить частников, которые и так заносят конверты, чтобы получить маршрут. Осталось окончательно ликвидировать трамвай и можно еще больше получать конвертов с частников.
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123
0 0
Я полмира объездил, Лошарик, и могу сравнить: у нас еще пока не так дорого и коммунальные, и бенз, и проезд, и стоимость жилья, и продукты!
А ты не учитываешь тот факт, "лошарик", что РОССИЯ - самая богатая по всем сырьевым параметрам страна в мире? С какого перепоя у нас должно быть все дорого? Если ты не заметил, то нашей нефтью и газом пол мира сегодня кормится. А мы с этого имеем лишь пенсию в 10 тысяч и убогий крымнаш. С нашими запасами природных ресурсов и инженерной школой мы должны сегодня жить в 5 раз лучше Германии и США. Уже стоит признать, что мы есть КОЛОНИЯ британки, не смотря на все высеры карликового дедушки с ботоксом. ОПГ Озеро - смотрящие в этой колонии. А мы тут так лишь - временно граждане.
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***
0 0
РЖД они же ПИД,с ними тоже не мешало бы разобраться,прихреневшие ребята-монополисты. Железная дорога должна полностью принадлежать государству,а не быть каким-то монополистом.
Так она и принадлежит госудУрству в лице кучки преступников. Зря что ли они шубохранилища себе строят и премии по 100 лимонов выписывают. Все хотят напиться из реки бюджетного бабла, которой распоряжается госдура, состоящая на 99% из ублюдков и паразитов. Любой дурак может точно так же резать красные ленты на перронах и строить шубохранилища за счет повышения цен и ограбления быдла. Раз МЫ, быдло, молчим, значит нас все устраивает. В 2018-ом году будет очередное шоу и потом еще 6 лет репрессий и грабежа.
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