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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Источники сообщают противоречивую информацию о состоянии Тулеева

Сегодня 11:31
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Dp.ru

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев продолжает лечение в Москве.

Источники сообщают разную информацию о том, как себя чувствует политик. Крупный телеграм-канал «Mash» накануне сообщил, что «состояние губернатора Амана Тулеева оценивается как крайне тяжёлое». Главу Кузбасса якобы поместили в Центральную клиническую больницу управления делами президента.

По словам других источников, состояние здоровья у губернатора стабильное, он в сознании. Сделают ли ему ещё одну операцию, пока неизвестно, сообщает Novokuznetsk. su.

Как ранее писал ВашГород.ру, губернатора Кузбасса на самолёте МЧС доставили в Москву на лечение.

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