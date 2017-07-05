Губернатор Кузбасса Аман Тулеев продолжает лечение в Москве.

Источники сообщают разную информацию о том, как себя чувствует политик. Крупный телеграм-канал «Mash» накануне сообщил, что «состояние губернатора Амана Тулеева оценивается как крайне тяжёлое». Главу Кузбасса якобы поместили в Центральную клиническую больницу управления делами президента.

По словам других источников, состояние здоровья у губернатора стабильное, он в сознании. Сделают ли ему ещё одну операцию, пока неизвестно, сообщает Novokuznetsk. su.

Как ранее писал ВашГород.ру, губернатора Кузбасса на самолёте МЧС доставили в Москву на лечение.