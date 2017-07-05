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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Рудничный бор в Кемерове завалили хламом

Сегодня 11:35
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
user.vse42.ru

Дело дошло до суда.

Суд обязал администрацию ликвидировать свалки в Рудничном бору.

В прокуратуру обратились местные жители. Кемеровчане жаловались на горы мусора на особо охраняемой территории.

Сотрудники ведомства провели проверку.

Северо-восточнее трамвайной остановки «Бор» по Логовому шоссе находился строительный мусор (остатки железобетонных конструкций, кирпича и другое); в районе улицы Радиостанция — бытовые отходы (разукомплектованный автомобиль, шлак, мелкогабаритный строительный мусор), — сообщает о результатах пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

За порядком на территории Рудничного бора отвечает управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации Кемерова. Однако проверка показала, что администрацией эта обязанность не исполнялась.

Прокурор Рудничного района направил в суд заявление и потребовал обязать администрацию города организовать ликвидацию несанкционированного складирования мусора в пределах особо охраняемой природной территории местного значения.

Центральный районный суд Кемерова удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Отмечается, что решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

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