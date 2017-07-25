Хотя погода далека от идеальной, в выходные новокузнечане оккупируют городские пляжи.

К сожалению, ни один купальный сезон не обходится без утоплений. ВашГород.ру встретился с начальником поисково-спасательного подразделения (водолазной службы — прим.ред.) «Защиты населения и территории» Сергеем Петручиком и узнал, как обезопасить себя и своих близких от трагедии.

Кто тонет

Мы начинаем наш разговор со статистики. По словам Сергея Павловича, чаще всего тонут люди в состоянии алкогольного опьянения. Количество алкоголя и социальный статус человека не всегда играет роль.

«Бывает, приходят вполне культурные взрослые люди. Немного выпьют, идут плавать, и случается трагедия. Поэтому никогда не нужно лезть в воду, независимо от того, сколько спиртного вы выпили. Не искушайте судьбу, в крайнем случае зайдите на глубину по колено, омойте руки и ноги», — советует Сергей Петручик.

Подвержены риску и мальчишки от 9 до 16 лет. В этом возрасте ребятам важно мнение других, и ради этого они могут совершать необдуманные поступки, с сожалением говорит наш собеседник.

Опасности на реке

Купаться можно только в специально оборудованных местах, а все остальные априори опасны, подчёркивает Сергей. И начинает рассказывать так, словно каждая река — человек со своим характером.

«У Томи сильное течение и каменистое дно, но это предсказуемая река. А вот Кондома своенравна и коварна. От неё не ожидаешь опасности. Бывает, идёшь в воде, шаг в сторону — и проваливаешься в яму», — рассказывает Сергей.

Собеседник напоминает о других правилах на воде. Не бросаться сразу в водоём, а сначала привыкнуть к другой температуре. Ни в коем случае не нырять вниз головой, не исследовав заранее дно. Затем мы переходим к кошмару всех неумеющих плавать — воронкам или, как их правильно называют спасатели, суводям.

«Суводь возникает из-за свойств реки. По правому берегу течение закручивается по часовой стрелке, по левому — против часовой. Вымывается дно, и со временем образуется яма. У нас в регионе воронки страшны во время паводка, когда увеличивается сила течения и вращения — человека может попросту затянуть под воду. Летом эти явления не опасны, но только для хороших пловцов. Однако иногда суводи встречаются за препятствиями или при слиянии двух и более рек, и в этом случае они представляют угрозу даже для умеющих плавать".

Попав в воронку, нужно не бороться с течением, погрузиться на дно, оттолкнуться и резкими взмахами всплыть, говорит Сергей. А затем признаётся, что сам в такую ситуацию никогда не попадал и очень надеется, что не придётся.

Бывают и другие опасные ситуации: например, сильное течение, которое заканчивается ямой.

«Многие, попав в такую ловушку, начинают зря тратить силы. Пытаются выйти туда, откуда они зашли. Борются с течением, теряют силы, тонут. Используйте течение: плывите по нему, потихоньку подгребая к берегу, где можно выбраться или за что-то ухватиться. Также в любом случае во время плавания вы ощутите мель. Тогда вставайте и зовите на помощь», — говорит спасатель.

Также во время плавания многие, не проверив глубину, встают и погружаются с головой в воду. Тогда нужно достать до дна и оттолкнуться от него, а на поверхности больше вдыхать и меньше выдыхать.

«Тело у нас больше склонно к плавучести. Делать больше вдохов, сохранять объём в лёгких — это поможет. И потихоньку подгребать к берегу. Не надо плыть кролем, показывать какие-то там спортивные результаты. Можно и потихоньку, по-собачьи».

Если увидели тонущего

Какие бы благородные у вас мотивы ни были, не лезьте в воду за утопающим, не умея плавать. Попытайтесь подать человеку какой-либо предмет — вплоть до полиэтиленовых бутылок, завязанных мешков, пакетов. Если есть хлопчатобумажные штаны, можно их завязать, бросить, они немного на воде продержатся. И одновременно привлекать внимание других граждан и не терять из вида терпящего бедствие на воде.

С удивлением узнаю, что спасатели условно делят утопающих на три вида. К каждому из них свой подход.

«Первый — утонувший, который уже лежит на грунте. Его ещё можно спасти, поднять, провести реанимацию и передать медикам. В течение шести минут это реально, потом идёт процесс необратимого отмирания клеток. Хотя бывали случаи, когда и через 20, и через 40 минут откачивали, но это скорее исключение из правил», — продолжает рассказ Сергей.

Второй вид — это уставший пловец. Человек, который умеет плавать, в сознании, в адекватном состоянии, просто не осталось сил двигаться дальше. К нему нужно подплыть, спросить, нужна ли помощь. В случае положительного ответа дать руку или подставить плечо, вместе направиться к берегу.

«Третий вид — это человек в панике. Спасателя, как такового, он не видит. Для него всё, что держится на воде — это плот. Такого человека сложно спасать, так как он в попытке глотнуть немного воздуха будет вас топить, бороться за свою жизнь. У людей в этот момент открываются невиданные силы. В первый год работы я вытаскивал тонущую 15-летнюю девочку. Она едва не утопила меня, при том, что я был молод, в хорошей форме и отлично плавал. Так что к таким утопающим лучше подплывать со спины".

Первая помощь

Когда вы вытащили человека на берег, если рядом есть люди, кричите, чтобы они вызвали «скорую». Сами тем временем начинайте реанимационные мероприятия. Как и что делать, нам показали спасатели Павел и Александр.

Главное: «скорую» нужно вызывать, даже если человек заявляет, что чувствует себя хорошо. Есть такое понятие как «вторичное утопление». Если вода попала в лёгкие и кровь, человек может умереть.

«Происходит гемолиз — соединение молекул воды с гемоглобином. Последствия будут плачевные, но они проявятся чуть позже. Поначалу человек в шоковом состоянии и от испуга может сам на своих ногах уйти», — серьёзно говорит Павел.

Заканчиваем мы наш разговор тем, что детей надо обязательно учить плавать. По словам Сергея, Кузбасс сильно наводнён: береговой речной линии больше, чем в Анапе:

«Помимо этого, у нас много карьеров, есть пруды. Летом в любом случае народ идёт отдыхать к воде, поэтому должна быть культура плавания».

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