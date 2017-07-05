Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новокузнецке стало меньше трамваев

Онлайн-чат о полезных продуктах на ВашГород.ру

Сегодня 12:30
125
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Виктор Тихонов

Завтра читатели ВашГород.ру смогут пообщаться в онлайн-чате с заведующей лабораторией молочного производства «Родная земля» в Новокузнецке Натальей Белкиной.

Она ответит на любые вопросы о качестве продукции, расскажет, как отличить натуральное молоко от ненатурального, поможет развенчать мифы о молочных продуктах и многое другое.

Онлайн-чат с Натальей Белкиной будет доступен завтра с 9:00 до 17:00.

Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ