Онлайн-чат о полезных продуктах на ВашГород.ру
Сегодня 12:30
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Завтра читатели ВашГород.ру смогут пообщаться в онлайн-чате с заведующей лабораторией молочного производства «Родная земля» в Новокузнецке Натальей Белкиной.
Она ответит на любые вопросы о качестве продукции, расскажет, как отличить натуральное молоко от ненатурального, поможет развенчать мифы о молочных продуктах и многое другое.
Онлайн-чат с Натальей Белкиной будет доступен завтра с 9:00 до 17:00.
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