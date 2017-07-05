Завтра читатели ВашГород.ру смогут пообщаться в онлайн-чате с заведующей лабораторией молочного производства «Родная земля» в Новокузнецке Натальей Белкиной.

Она ответит на любые вопросы о качестве продукции, расскажет, как отличить натуральное молоко от ненатурального, поможет развенчать мифы о молочных продуктах и многое другое.

Онлайн-чат с Натальей Белкиной будет доступен завтра с 9:00 до 17:00.