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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Кузбассовец придумал способ улучшить муниципальный транспорт

Сегодня 12:18
445
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
b1.m24.ru

Идея интересная, но…

Житель Кемеровской области предлагает установить в автобусах и троллейбусах кондиционеры — по одному в каждой единице транспорта.

Тогда люди будут отдавать предпочтение такому транспорту, нежели маршрутным такси. И доход поднимется от перевозки! Сам езжу в таком транспорте, дышать нечем — бедные кондуктора и водители, невозможно там находиться, ведь для здоровья это вредно! Тем более скоро опять собираются поднять плату за проезд. Мы же не хуже остальных европейских стран. Давайте покажем, что Кузбасс — кузница положительных идей, — аргументирует автор инициативы.

Тем временем в Новокузнецке обостряется ситуация вокруг повышения стоимости проезда в маршрутках. Как ранее сообщал ВашГород.ру, с 15 июля проезд в частном транспорте подорожает с 18 до 25 рублей (по транспортной карте до 22 рублей). Местные власти считают решение предпринимателей необоснованным. Частники уверены: позиция городской администрации — предвыборный пиар.

Пока мэрия и представители бизнеса ведут переговоры, горожане подписывают петицию и требуют главу Минтранса проверить действия перевозчиков, а также призывают жителей устроить бойкот маршруткам.

Комментарии 2
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nick
0 2
можно еще стол для блекджека и девочек ему?

да конечно условия должны быть и в частном и муниципальном транспорте, проблема только в то,Что муниципалы и так на дотациях... да и количество автобусов и маршрутов явно недостаточно

а сказочников конечно у нас много
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конь с яйцами
0 0
А чего не ядерный реактор сразу?
Каким образом в ПАЗ-3205 можно установить кондиционер? Может аффтор поделится техническими идеями?
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