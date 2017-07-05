Идея интересная, но…
Житель Кемеровской области предлагает установить в автобусах и троллейбусах кондиционеры — по одному в каждой единице транспорта.
Тогда люди будут отдавать предпочтение такому транспорту, нежели маршрутным такси. И доход поднимется от перевозки! Сам езжу в таком транспорте, дышать нечем — бедные кондуктора и водители, невозможно там находиться, ведь для здоровья это вредно! Тем более скоро опять собираются поднять плату за проезд. Мы же не хуже остальных европейских стран. Давайте покажем, что Кузбасс — кузница положительных идей, — аргументирует автор инициативы.
Тем временем в Новокузнецке обостряется ситуация вокруг повышения стоимости проезда в маршрутках. Как ранее сообщал ВашГород.ру, с 15 июля проезд в частном транспорте подорожает с 18 до 25 рублей (по транспортной карте до 22 рублей). Местные власти считают решение предпринимателей необоснованным. Частники уверены: позиция городской администрации — предвыборный пиар.
Пока мэрия и представители бизнеса ведут переговоры, горожане подписывают петицию и требуют главу Минтранса проверить действия перевозчиков, а также призывают жителей устроить бойкот маршруткам.
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да конечно условия должны быть и в частном и муниципальном транспорте, проблема только в то,Что муниципалы и так на дотациях... да и количество автобусов и маршрутов явно недостаточно
а сказочников конечно у нас много
Каким образом в ПАЗ-3205 можно установить кондиционер? Может аффтор поделится техническими идеями?