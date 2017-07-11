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Какие купальники на пике моды в Новокузнецке

Сегодня 07:00
1381
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Сибирское лето не закончилось, и жаркие деньки ещё впереди, обещают синоптики.

А это значит, что опустевшие на время пляжи вновь примут сотни отдыхающих. ВашГород.ру узнал, какие купальники в этом году популярны у новокузнецких модниц.

«Сейчас в моде закрытые купальники со множеством шнуров. Но для загара лучше подходят как можно более открытые варианты, бандо, холтеры, с треугольными чашечками-buffalo. Похвастаться смуглым оттенком кожи можно с ярким принтованным купальником с глубоким декольте и завышенными вырезами для ног: они вновь входят в моду», — рассказала ВашГород.ру президент Kuzbass Fashion Week и TopModel_Siberia Натэлла Трухчева.

Мы взяли из «Инстаграма» снимки новокузнечанок в купальниках и попросили Натэллу прокомментировать их.

«На волне популярности купальники с кисточками из ниток; кружевные модели, напоминающие изысканное бельё; с различными прозрачными вставками. Ещё модно подбирать купальник из разных комплектов, миксуя верх и низ по собственному вкусу. Спортивные тенденции не сдают позиции, есть даже купальники с рукавами», — заключила Натэлла Трухчева.

Ранее ВашГород.ру сообщал, какие пляжи открыли в Новокузнецке. Но будьте внимательны: купаться на некоторых из них опасно.

Комментарии 7
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Павел Фомин
2 0
Прямо Альфред Бестер, "Человек без лица".
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Лена
1 1
Прямо Альфред Бестер, "Человек без лица".
а что такого? я бы не хотела, чтобы мое фото выставляли в СМИ. а вот на купальники посмотреть хочу
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Прынц на сером "козле"
2 0
Сибирские девчули самые клевые в мире!!!
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Эн
7 0
Чего то грустные купальники и не очень то и модные ((
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..................
0 0
Сибирские девчули самые клевые в мире!!!
Здесь ты прав, Рома!
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тар-тара-ры
0 0
некоторые девушки ещё не совершеннолетние на фото а их на показ выставили. да и вкус у выложившего не очень.
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Прынц на сером "козле"
0 0
Здесь ты прав, Рома!
Вы ошиблись,я не Рома
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