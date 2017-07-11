Сибирское лето не закончилось, и жаркие деньки ещё впереди, обещают синоптики.

А это значит, что опустевшие на время пляжи вновь примут сотни отдыхающих. ВашГород.ру узнал, какие купальники в этом году популярны у новокузнецких модниц.

«Сейчас в моде закрытые купальники со множеством шнуров. Но для загара лучше подходят как можно более открытые варианты, бандо, холтеры, с треугольными чашечками-buffalo. Похвастаться смуглым оттенком кожи можно с ярким принтованным купальником с глубоким декольте и завышенными вырезами для ног: они вновь входят в моду», — рассказала ВашГород.ру президент Kuzbass Fashion Week и TopModel_Siberia Натэлла Трухчева.

Мы взяли из «Инстаграма» снимки новокузнечанок в купальниках и попросили Натэллу прокомментировать их.

«На волне популярности купальники с кисточками из ниток; кружевные модели, напоминающие изысканное бельё; с различными прозрачными вставками. Ещё модно подбирать купальник из разных комплектов, миксуя верх и низ по собственному вкусу. Спортивные тенденции не сдают позиции, есть даже купальники с рукавами», — заключила Натэлла Трухчева.

Ранее ВашГород.ру сообщал, какие пляжи открыли в Новокузнецке. Но будьте внимательны: купаться на некоторых из них опасно.