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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Россиянам упростят процесс получения госуслуг

Сегодня 13:30
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
admoblkaluga.ru

Жителей страны избавят от многократных посещений МФЦ.

Получить сразу несколько госуслуг можно будет за один раз. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В настоящее время, если заявителю необходимо получить несколько государственных и (или) муниципальных услуг или услуг, которые необходимы и обязательны для предоставления государственных и муниципальных услуг, ему приходится по каждой услуге отдельно писать заявление и приходить за результатом каждой услуги в МФЦ, что не в полной мере соответствует принципу «одного окна», — говорится в документе.

По этой причине предлагается обязать МФЦ оказывать сразу несколько госуслуг при однократном обращении.

Это позволит увеличить количество наиболее востребованных и социально значимых услуг на базе МФЦ, будет способствовать уменьшению финансовых и временных издержек граждан, снижению коррупционных рисков, отмечается в тексте законопроекта.

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