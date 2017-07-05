С сегодняшнего дня, 5 июля, владельцы дронов обязаны регистрировать летательный аппарат.

Его номер должен располагаться на крыльях или на борту. Помимо этого, для полётов нужно получить разрешение. В противном случае за поднятие с поверхности хотя бы на миллиметр хозяевам грозит штраф. Физическим лицам придётся заплатить 5 000 рублей, должностным — 20 000 рублей, а юрлицам так вообще 300 000 рублей.

Под закон попадают летательные устройства, даже игрушечные, весом больше 250 граммов. А вот воздушные змеи можно спокойно запускать.

«Небольшая авиамодель — уже беспилотник. И они попадают под действие закона. Сегодня любой игрушечный дрон больше 250 граммов нарушает воздушное пространство, если не получает на полет разрешение», — пишет «Российская газета».

Зарегистрировать дрон можно на сайте Федерации авиамодельного спорта и Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем. Разрешение на полёт получают в органах управления воздушным движением.

Как ранее писал ВашГород.ру, владельцев квадрокоптеров начали массово штрафовать в Новосибирске.