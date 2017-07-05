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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Владельцам квадрокоптеров грозят штрафы

Сегодня 14:53
631
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Hayeshobby.com

С сегодняшнего дня, 5 июля, владельцы дронов обязаны регистрировать летательный аппарат.

Его номер должен располагаться на крыльях или на борту. Помимо этого, для полётов нужно получить разрешение. В противном случае за поднятие с поверхности хотя бы на миллиметр хозяевам грозит штраф. Физическим лицам придётся заплатить 5 000 рублей, должностным — 20 000 рублей, а юрлицам так вообще 300 000 рублей.

Под закон попадают летательные устройства, даже игрушечные, весом больше 250 граммов. А вот воздушные змеи можно спокойно запускать.

«Небольшая авиамодель — уже беспилотник. И они попадают под действие закона. Сегодня любой игрушечный дрон больше 250 граммов нарушает воздушное пространство, если не получает на полет разрешение», — пишет «Российская газета».

Зарегистрировать дрон можно на сайте Федерации авиамодельного спорта и Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем. Разрешение на полёт получают в органах управления воздушным движением.

Как ранее писал ВашГород.ру, владельцев квадрокоптеров начали массово штрафовать в Новосибирске.

Комментарии 15
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13
12 0
Все слова, которые можно сказать по этому поводу, запрещены Роскомнадзором. А жаль
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гость
5 0
"...нарушает воздушное пространство..." аххахахах,каким образом?,канеш самолёты то прям над крышами домов летают и по 50 раз за день,и коптеры им мешают,угу
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Кузня родная 4111
32 0
А потому что владельцы квадрокоптеров могут с его помощью узнать чего лишнего, как в случае с Медведевым было...
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сова
6 2
А для каких целей нужна эта регистрация? Чтобы платили налоги за имущество. Давайте вводите налоги за то что мы дышим воздухом! Хотя, назвать воздухом, это невозможно.
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Читатель
2 29
Кузня родная :
А потому что владельцы квадрокоптеров могут с его помощью узнать чего лишнего, как в случае с Медведевым было...
Причем здесь Медведев? Частная жизнь есть у всех. И я тоже не хочу, чтобы меня и мою семью снимали без моего согласия. Так что решение поддерживаю.
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Бусина
13 0
Причем здесь Медведев? Частная жизнь есть у всех. И я тоже не хочу, чтобы меня и мою семью снимали без моего согласия. Так что решение поддерживаю.
Да вы-то кому нужны, и ваша личная жизнь!!??? Тут интересы других блюсти будут, и личные жизни)))))))
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Vasya
2 0
А "шептуна" можно пускать?! Или тоже надо разрешение и регистрировать?!?!
p.s. А тем временем маразм крепчает
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123
3 2
Епануца! В США скоро будут посылки дронами развозить, а у нас только запретить все. Надеюсь, что майдан будут снимать минимум 20 дронов )) Хочу видеть это с высоты птичьего полета и с разных камер.

Дрон никакой опасности для самолетов не представляет, потому что летает на высоте 100 метров максимум. Делается это с одной целью - запретить полеты над гнездами жуликов и воров. Майдан неизбежен.
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местный-2
0 0
"Сегодня любой игрушечный дрон больше 250 граммов нарушает воздушное пространство".
________
Ну,слава Богу, 249 грамм пока не запретили.
Смешно конечно все это читать...или вот "за поднятие с поверхности хотя бы на миллиметр хозяевам грозит штраф".
Дальше -то что??? Где рулетки набрать,чтобы такие сложные замеры делать?
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Артём 10021
0 1
"The Federal Aviation Administration (FAA) requests drone owners to register each drone that is purchased weighing over .55lbs"

это в Америке, на которую вы равняетесь когда что-то не нравится в богоспасаемой России и где геи и педофилы, когда что-то не нравится уже в отношении Америки.

А в реальности - копируй хоть какие законы хоть каких стран, но если не организовать полицейский режим и принуждение всех и вся к порядку и закону, ничего не изменится.
Ну есть вариант Украины, то есть не орагнизовать (мозгов у народного быдла не хватит всё равно), а поддержать что-то кем-то организованное, и потом уже завоете по настоящему, только будет поздно.

Но, думаю, вы всё это заслужили.
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Акрихин
0 0
А для каких целей нужна эта регистрация? Чтобы платили налоги за имущество. Давайте вводите налоги за то что мы дышим воздухом! Хотя, назвать воздухом, это невозможно.
А у тебя есть дрон ? Ты же ноешь, что на еду не хватает
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Акрихин
0 0
Епануца! В США скоро будут посылки дронами развозить, а у нас только запретить все. Надеюсь, что майдан будут снимать минимум 20 дронов )) Хочу видеть это с высоты птичьего полета и с разных камер.

Дрон никакой опасности для самолетов не представляет, потому что летает на высоте 100 метров максимум. Делается это с одной целью - запретить полеты над гнездами жуликов и воров. Майдан неизбежен.
Увидишь, в колымском бараке :)
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Акрихин
0 0
Артём:
"The Federal Aviation Administration (FAA) requests drone owners to register each drone that is purchased weighing over .55lbs"

это в Америке, на которую вы равняетесь когда что-то не нравится в богоспасаемой России и где геи и педофилы, когда что-то не нравится уже в отношении Америки.

А в реальности - копируй хоть какие законы хоть каких стран, но если не организовать полицейский режим и принуждение всех и вся к порядку и закону, ничего не изменится.
Ну есть вариант Украины, то есть не орагнизовать (мозгов у народного быдла не хватит всё равно), а поддержать что-то кем-то организованное, и потом уже завоете по настоящему, только будет поздно.

Но, думаю, вы всё это заслужили.
Иди на йух, придурок маганский
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123
0 0
Увидишь, в колымском бараке :)
Митрич, зачем подставляешь Акрихина? У тебя же есть зареганый ник, почему им не пользуешься?
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123
0 0
Артём:
"The Federal Aviation Administration (FAA) requests drone owners to register each drone that is purchased weighing over .55lbs"

это в Америке, на которую вы равняетесь когда что-то не нравится в богоспасаемой России и где геи и педофилы, когда что-то не нравится уже в отношении Америки.

А в реальности - копируй хоть какие законы хоть каких стран, но если не организовать полицейский режим и принуждение всех и вся к порядку и закону, ничего не изменится.
Ну есть вариант Украины, то есть не орагнизовать (мозгов у народного быдла не хватит всё равно), а поддержать что-то кем-то организованное, и потом уже завоете по настоящему, только будет поздно.

Но, думаю, вы всё это заслужили.
55 фунтов = 25 килограммов )) круто.
действительно в рашке наступил полицейский режим.
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