С сегодняшнего дня, 5 июля, владельцы дронов обязаны регистрировать летательный аппарат.
Его номер должен располагаться на крыльях или на борту. Помимо этого, для полётов нужно получить разрешение. В противном случае за поднятие с поверхности хотя бы на миллиметр хозяевам грозит штраф. Физическим лицам придётся заплатить 5 000 рублей, должностным — 20 000 рублей, а юрлицам так вообще 300 000 рублей.
Под закон попадают летательные устройства, даже игрушечные, весом больше 250 граммов. А вот воздушные змеи можно спокойно запускать.
«Небольшая авиамодель — уже беспилотник. И они попадают под действие закона. Сегодня любой игрушечный дрон больше 250 граммов нарушает воздушное пространство, если не получает на полет разрешение», — пишет «Российская газета».
Зарегистрировать дрон можно на сайте Федерации авиамодельного спорта и Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем. Разрешение на полёт получают в органах управления воздушным движением.
Как ранее писал ВашГород.ру, владельцев квадрокоптеров начали массово штрафовать в Новосибирске.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
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А потому что владельцы квадрокоптеров могут с его помощью узнать чего лишнего, как в случае с Медведевым было...
p.s. А тем временем маразм крепчает
Дрон никакой опасности для самолетов не представляет, потому что летает на высоте 100 метров максимум. Делается это с одной целью - запретить полеты над гнездами жуликов и воров. Майдан неизбежен.
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Ну,слава Богу, 249 грамм пока не запретили.
Смешно конечно все это читать...или вот "за поднятие с поверхности хотя бы на миллиметр хозяевам грозит штраф".
Дальше -то что??? Где рулетки набрать,чтобы такие сложные замеры делать?
это в Америке, на которую вы равняетесь когда что-то не нравится в богоспасаемой России и где геи и педофилы, когда что-то не нравится уже в отношении Америки.
А в реальности - копируй хоть какие законы хоть каких стран, но если не организовать полицейский режим и принуждение всех и вся к порядку и закону, ничего не изменится.
Ну есть вариант Украины, то есть не орагнизовать (мозгов у народного быдла не хватит всё равно), а поддержать что-то кем-то организованное, и потом уже завоете по настоящему, только будет поздно.
Но, думаю, вы всё это заслужили.
Дрон никакой опасности для самолетов не представляет, потому что летает на высоте 100 метров максимум. Делается это с одной целью - запретить полеты над гнездами жуликов и воров. Майдан неизбежен.
"The Federal Aviation Administration (FAA) requests drone owners to register each drone that is purchased weighing over .55lbs"
это в Америке, на которую вы равняетесь когда что-то не нравится в богоспасаемой России и где геи и педофилы, когда что-то не нравится уже в отношении Америки.
А в реальности - копируй хоть какие законы хоть каких стран, но если не организовать полицейский режим и принуждение всех и вся к порядку и закону, ничего не изменится.
Ну есть вариант Украины, то есть не орагнизовать (мозгов у народного быдла не хватит всё равно), а поддержать что-то кем-то организованное, и потом уже завоете по настоящему, только будет поздно.
Но, думаю, вы всё это заслужили.
"The Federal Aviation Administration (FAA) requests drone owners to register each drone that is purchased weighing over .55lbs"
это в Америке, на которую вы равняетесь когда что-то не нравится в богоспасаемой России и где геи и педофилы, когда что-то не нравится уже в отношении Америки.
А в реальности - копируй хоть какие законы хоть каких стран, но если не организовать полицейский режим и принуждение всех и вся к порядку и закону, ничего не изменится.
Ну есть вариант Украины, то есть не орагнизовать (мозгов у народного быдла не хватит всё равно), а поддержать что-то кем-то организованное, и потом уже завоете по настоящему, только будет поздно.
Но, думаю, вы всё это заслужили.
действительно в рашке наступил полицейский режим.