В Кемерове на перекрёстке Притомском и Терешковой появится светофор.

Запуск запланировали на первую декаду июля, после завершения ремонта на Притомском. Сначала объект запустят в тестовом режиме, а через неделю, после появления разметки, светофор заработает по обычному графику. Об этом рассказали в администрации города.

Также электронные дорожные указатели появятся на пересечении Томской и 50 лет Октября, уже в следующий понедельник.