В Кемерове на аварийных участках заработают светофоры
Сегодня 15:22
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В Кемерове на перекрёстке Притомском и Терешковой появится светофор.
Запуск запланировали на первую декаду июля, после завершения ремонта на Притомском. Сначала объект запустят в тестовом режиме, а через неделю, после появления разметки, светофор заработает по обычному графику. Об этом рассказали в администрации города.
Также электронные дорожные указатели появятся на пересечении Томской и 50 лет Октября, уже в следующий понедельник.
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