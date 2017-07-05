Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новокузнецке стало меньше трамваев

В Кемерове на аварийных участках заработают светофоры

Сегодня 15:22
253
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Ax4.ru

В Кемерове на перекрёстке Притомском и Терешковой появится светофор.

Запуск запланировали на первую декаду июля, после завершения ремонта на Притомском. Сначала объект запустят в тестовом режиме, а через неделю, после появления разметки, светофор заработает по обычному графику. Об этом рассказали в администрации города.

Также электронные дорожные указатели появятся на пересечении Томской и 50 лет Октября, уже в следующий понедельник.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ