В Новокузнецке готовят сюрприз для книгочеев.
В течение лета в разных районах города появятся холодильники с книгами для буккроссинга. Взять понравившуюся сможет любой желающий.
«Одна точка уже создана, в Арт-сквере. Мы получили грантовые средства от РУСАЛа и будем раскрашивать все холодильники в яркие цвета», — рассказала ВашГород.ру создатель проекта Анастасия Егорова.
Все книги, лежащие в холодильнике, зарегистрированы на официальном сайте буккроссинга. Там можно узнать, где находится желаемое произведение. А если у вас есть издания, которыми вы хотели бы поделиться, их можно отдать волонтёрам или принести и положить в холодильник.
Сейчас проект нуждается в холодильниках и художнике-волонтёре. Подробности смотрите здесь.
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