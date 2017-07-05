В Новокузнецке готовят сюрприз для книгочеев.

В течение лета в разных районах города появятся холодильники с книгами для буккроссинга. Взять понравившуюся сможет любой желающий.

«Одна точка уже создана, в Арт-сквере. Мы получили грантовые средства от РУСАЛа и будем раскрашивать все холодильники в яркие цвета», — рассказала ВашГород.ру создатель проекта Анастасия Егорова.

Все книги, лежащие в холодильнике, зарегистрированы на официальном сайте буккроссинга. Там можно узнать, где находится желаемое произведение. А если у вас есть издания, которыми вы хотели бы поделиться, их можно отдать волонтёрам или принести и положить в холодильник.

Сейчас проект нуждается в холодильниках и художнике-волонтёре. Подробности смотрите здесь.