Гостям обещают эксклюзивный показ фильма, бесплатный попкорн, призы и отличное настроение.

Летний кинотеатр под открытым небом в «Кузбасскино» приглашает кемеровчан на развлекательную программу «Иван Купала».

Праздник пройдёт 7 июля в 21:00 (проспект Советский, 4).

Для гостей мероприятия будут организованы конкурсы, розыгрыши призов, фотосессия. Снимки разместят на официальном сайте «Кузбасскино» и на страничке в социальных сетях, сообщили в пресс-службе учреждения.

Также в этот день состоится эксклюзивный показ документального фильма «Териберка.Live» (12+). Это рассказ о северном море и сильных духом людях.

Цена билета — 150 рублей.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, кинопоказы «Под открытым небом» проходят каждую пятницу. Афишу летнего кинотеатра можно узнать на сайте «Кузбасскино» или по тел. 36−30−31, 36−44−10.