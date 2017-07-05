Гостям обещают эксклюзивный показ фильма, бесплатный попкорн, призы и отличное настроение.
Летний кинотеатр под открытым небом в «Кузбасскино» приглашает кемеровчан на развлекательную программу «Иван Купала».
Праздник пройдёт 7 июля в 21:00 (проспект Советский, 4).
Для гостей мероприятия будут организованы конкурсы, розыгрыши призов, фотосессия. Снимки разместят на официальном сайте «Кузбасскино» и на страничке в социальных сетях, сообщили в пресс-службе учреждения.
Также в этот день состоится эксклюзивный показ документального фильма «Териберка.Live» (12+). Это рассказ о северном море и сильных духом людях.
Цена билета — 150 рублей.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, кинопоказы «Под открытым небом» проходят каждую пятницу. Афишу летнего кинотеатра можно узнать на сайте «Кузбасскино» или по тел. 36−30−31, 36−44−10.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.