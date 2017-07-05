За первое полугодие 2017 года в Новокузнецке и Кемерове цена квадратного метра на вторичном рынке выросла на 3 и 2,1% соответственно.

В Кемерове квадратный метр на «вторичке» в среднем стоит теперь 46 875 рублей, в Новокузнецке — 36 361 рубль. Отметим, среди крупнейших городов России больше всего цены упали в Махачкале. Высокая отрицательная динамика наблюдается также в Новосибирске (-8,5%). Теперь в столице Сибири квадратный метр стоит 56 558 рублей, сообщает «Мир квартир».

Дороже всех жильё стоит, как обычно, в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. А в среднем по стране стоимость «квадрата» уменьшилась на 1,9%.