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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Новокузнецкий ХК «Металлург» сменил логотип

Сегодня 16:41
220
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com/metallurgnk

Руководство клуба надеется, что новая эмблема принесёт удачу.

Впрочем, назвать её новой нельзя: «Кузня» вернулась к прежнему логотипу, с которым выступала на протяжении многих лет.

В предстоящем сезоне эмблемой «Металлурга» снова станет стилизованная буква «М» с изображением шайбы. Она будет расположена на игровой форме новокузнецкой команды в чемпионате ВХЛ, а также будет использована в изготовлении новой линейки сувенирной продукции и атрибутики, сообщается на сайте клуба.

По словам генерального директора ХК «Металлург» Сергея Зиновьева, решение о смене логотипа было принято после ряда совещаний. Он отметил, что с этой эмблемой связаны громкие победы и удачные сезоны, а также выразил надежду, что возвращение к прежней эмблеме принесёт положительный эффект.

Комментарии 3
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Дон Хенаро 44108
1 0
Офис.
С утра офисные сотрудники в спешке передвигают мебель с места на место, выравнивают все по сантиметру, компасу и т.д.
Посредине всего этого хаотичного движения стоит старенькая уборщица в обнимку со шваброй, испуганно смотрит на все это действо.
Бормочет про себя: «Только помыла, сейчас все опять затопчут, ироды и т. д.»
Стояла долго смотрела на все это, потом спрашивает:
— Милые, а что вы тут делаете? Переезжаете?
— Да нет, бабуля, мы сейчас мебель по фен-шую передвинем и у нас сразу продажи взлетят до небес.
— Сынки, я тут давно уже работаю, еще до революции полы в этом здании мыла. Так вот, до революции тут бордель был. Так там, когда выручка падала, кровати не двигали. Там сразу б л...е й меняли.
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Nikson
2 0
Ааа... Вот оно как! Вот она причина!!! А мы всё... руки из жопы растут у руководства команды...
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Суд фото
0 0
Кому, а тогда буду играть КХЛ ХК Металлург???
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