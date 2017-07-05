Руководство клуба надеется, что новая эмблема принесёт удачу.

Впрочем, назвать её новой нельзя: «Кузня» вернулась к прежнему логотипу, с которым выступала на протяжении многих лет.

В предстоящем сезоне эмблемой «Металлурга» снова станет стилизованная буква «М» с изображением шайбы. Она будет расположена на игровой форме новокузнецкой команды в чемпионате ВХЛ, а также будет использована в изготовлении новой линейки сувенирной продукции и атрибутики, сообщается на сайте клуба.

По словам генерального директора ХК «Металлург» Сергея Зиновьева, решение о смене логотипа было принято после ряда совещаний. Он отметил, что с этой эмблемой связаны громкие победы и удачные сезоны, а также выразил надежду, что возвращение к прежней эмблеме принесёт положительный эффект.