Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новокузнецке стало меньше трамваев

Идти к психологу или разобраться в проблеме самой — вопрос дня

Сегодня 11:00
384
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Сегодня в рубрике «Вопрос дня» новокузнечанка Светлана интересуется, стоит ли идти за психологической помощью к специалисту.

«Скажите, помогают ли психологи решить проблемы в отношениях? Есть ли смысл к ним ходить? У меня просто давно уже сложная ситуация, и сейчас я уже не знаю, справлюсь ли дальше сама, хочется выговориться и получить совет. И подскажите, если есть, хорошего психолога в городе и цены», — написала Светлана.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 10
Добавить комментарий
аватар
Читатель
7 1
Помогают. Но у нас в городе почти нет хороших психологов. Одна меня учила как ребенка воспитывать, хотя у нее нет своих детей. И такой разговор заходил в тупик.
Знаю психолога по семейным отношениям, которая никогда не была замужем, бегает за мужиком и терпит издевательства.
Если дело не настолько серьезное, как проблемы с психикой после катастрофы или например, суиц*д, то можно справиться своими силами. Потратив несколько тысяч за первые сеансы, задумаетесь сколько денег это стоит и мозг сам начнет искать решения
ответить
аватар
Андрей
25 3
Бутылка водка и подруга,выговаривайтесь сколько хотите,..Платить мозгоправу ещё за советы
ответить
аватар
психолог по жизни Сергей Михайлович Брин
0 1
Светочка, если "сложная ситуация" у Вас <p><b>давно</b>.</p>, значит Вы Сами её не решите. Никогда.
----------------
Отличный вопрос дня, ВГ.
Что называется - пойди туда, не зная куда, найди советчика без вводных данных. Опять сами придумали Светлану?
ответить
аватар
для Светланы.
2 1
На моё мнение, так психологи это просто миф и единица зарабатывающая деньги и не малые. Психологи это те же люди, как и все остальные. И как у всех у них то же есть свои проблемы. Вам действительно нужен человек, который может вас выслушать и возможно поможет найти правильное решение в вашей ситуации. Разве у вас нет таковых родственников или хороших знакомых? А специалист психолог будет вам назначать много сеансов, а это всё деньги. Вы даже можете здесь выложить свою ситуацию, если это возможно. Ну и посмотрите мнения наших читателей. Глядишь найдётся умный совет который поможет вам сделать правильное решение.
ответить
аватар
1 0
Трудно или нельзя вытащить саму себя за волосы из болота.Сходите просто к психиатору. Даст таблеток. А психологи - уже потом. Психологи дествительно сами закомплексованы зачастую. - но может и знают какие то методы в теории. Это как быть поэтом и быть критиком.
ответить
аватар
1
4 0
Пусть попробует психолога. Поймет, что это не то, что она хотела поучить.
И воспользуется советом Андрея, пост выше. С количеством водки сразу определяйтесь, чтоб два раза не бегать.
ответить
аватар
психиатор
0 0
дам таблеток. обращайтесь, Ан.
Виктор Ан?! Корейско-российский олимпионик?
ответить
аватар
Илья
0 1
Русским не нужны психологи. Они просто напиваются с друзьями!!!
ответить
аватар
Злой психолог
1 1
На моё мнение, так психологи это просто миф и единица зарабатывающая деньги и не малые. Психологи это те же люди, как и все остальные. И как у всех у них то же есть свои проблемы. Вам действительно нужен человек, который может вас выслушать и возможно поможет найти правильное решение в вашей ситуации. Разве у вас нет таковых родственников или хороших знакомых? А специалист психолог будет вам назначать много сеансов, а это всё деньги. Вы даже можете здесь выложить свою ситуацию, если это возможно. Ну и посмотрите мнения наших читателей. Глядишь найдётся умный совет который поможет вам сделать правильное решение.
Ой, ну смешно! Ну конечно, психологи-миф, ведь это Вы так решили, значить, это априори правильно. Ну будет человек с родственниками-подругами советоваться и не факт, что найдется такой человек, который поможет найти это правильное решение. Потому-что эти люди сами не знают как правильно. Ну а "сюда" писать, это просто смешно! Человек напишет о своей проблемме, а положит жесткий троллинг. Я работаю консультантом по брачно-семейным отношениям. Сама, кстати, в браке не один десяток лет. Люди,зачастую у нас на уровне семьи просто общаться не умеют, не умеют договариваться, идти на компромисс, уважать чужое мнение. Вот это и прививаю молодоженам, которые ко мне приходят. Рекламировать себя не буду, если захочет человек, то найдет.
ответить
аватар
злому психологу
1 0
Как и чему вы можете учить других? А вы уверенны что вы правы в своих заключениях, судя по тому как вы меня распушили? Вы то сами умеете уважать чужое мнение?
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ