Сегодня в рубрике «Вопрос дня» новокузнечанка Светлана интересуется, стоит ли идти за психологической помощью к специалисту.
«Скажите, помогают ли психологи решить проблемы в отношениях? Есть ли смысл к ним ходить? У меня просто давно уже сложная ситуация, и сейчас я уже не знаю, справлюсь ли дальше сама, хочется выговориться и получить совет. И подскажите, если есть, хорошего психолога в городе и цены», — написала Светлана.
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Знаю психолога по семейным отношениям, которая никогда не была замужем, бегает за мужиком и терпит издевательства.
Если дело не настолько серьезное, как проблемы с психикой после катастрофы или например, суиц*д, то можно справиться своими силами. Потратив несколько тысяч за первые сеансы, задумаетесь сколько денег это стоит и мозг сам начнет искать решения
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Отличный вопрос дня, ВГ.
Что называется - пойди туда, не зная куда, найди советчика без вводных данных. Опять сами придумали Светлану?
И воспользуется советом Андрея, пост выше. С количеством водки сразу определяйтесь, чтоб два раза не бегать.
Виктор Ан?! Корейско-российский олимпионик?