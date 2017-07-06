Сегодня в рубрике «Вопрос дня» новокузнечанка Светлана интересуется, стоит ли идти за психологической помощью к специалисту.

«Скажите, помогают ли психологи решить проблемы в отношениях? Есть ли смысл к ним ходить? У меня просто давно уже сложная ситуация, и сейчас я уже не знаю, справлюсь ли дальше сама, хочется выговориться и получить совет. И подскажите, если есть, хорошего психолога в городе и цены», — написала Светлана.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».