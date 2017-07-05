В Новокузнецке жители дома на улице Хитарова, 26 в очередной раз остались без света. Авария произошла 5 июля. Кроме это, по словам собственников, также сгорела вся работающая в этот момент техника в квартирах.

Всему виной стало строительство многоквартирного дома предприятием НДСК Косилова, сообщают новокузнечане. Это уже не первый случай, когда жители остаются без света по вине строителей. В прошлый раз перебои со светом произошли 19 декабря.

«До каких пор жильцы будут терять свои деньги, потраченные на новые телевизоры, печи и холодильники, куда смотрят власти и управляющая компания „Управдом“!!! Или будем ждать пока где-нибудь замкнет и дом сгорит вместе с людьми!», — сообщила журналистам ВашГород.ру новокузнечанка Алина.

Как пояснила новокузнечанка, сейчас жители ожидают представителя управляющей компании, чтобы он составил акт.