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В Новокузнецке стало меньше трамваев
Недвижимость и строительство

Реновация по-новокузнецки: «будем ждать пока где-нибудь замкнет, и дом сгорит вместе с людьми!»

Сегодня 17:10
299
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке жители дома на улице Хитарова, 26 в очередной раз остались без света. Авария произошла 5 июля. Кроме это, по словам собственников, также сгорела вся работающая в этот момент техника в квартирах.

Всему виной стало строительство многоквартирного дома предприятием НДСК Косилова, сообщают новокузнечане. Это уже не первый случай, когда жители остаются без света по вине строителей. В прошлый раз перебои со светом произошли 19 декабря.

«До каких пор жильцы будут терять свои деньги, потраченные на новые телевизоры, печи и холодильники, куда смотрят власти и управляющая компания „Управдом“!!! Или будем ждать пока где-нибудь замкнет и дом сгорит вместе с людьми!», — сообщила журналистам ВашГород.ру новокузнечанка Алина.

Как пояснила новокузнечанка, сейчас жители ожидают представителя управляющей компании, чтобы он составил акт.

Комментарии 3
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Уг
3 0
Какие будут квартиры и прайс в студию
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*******
4 0
Давно пора засудить эту гнилую контору, и изъять у не добросовестных отпрысков хорошего человека и компанию и всё имущество. Как показывает практика и жизнь, их отцы учились и зарабатывали деньги и авторитет в сложных экономических условиях. А сейчас эти мажоры тупоголовые всё разбазаривают и плюют на людей, как работников, так и клиентов!!!!
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сова
0 0
Все живут по принципу: кто сильнее тот и прав! Одни ждут что сгорит дом с жителями, другие ждут когда дом с жителями рухнет т.к. почва уходит. Правды нигде не добиться! Жизнь малина.
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