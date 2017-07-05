В организации Кузбасса требуются 27,3 тысячи специалистов.

О вакансиях в Кемеровской области рассказала замгубернатора Елена Пахомова. По её словам, в регионе отмечается дефицит специалистов рабочих профессий, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, на предприятия угольной промышленности нужны 3 тысячи 200 работников. Это машинисты экскаваторов, бульдозеров, водители большегрузов, горномонтажники, электрослесари, слесари по ремонту и добыче, маркшейдеры.

На машиностроительные, химические, металлургические предприятия требуются 3 тысячи человек, в сфере транспорта и связи насчитывается 2 тысячи 380 вакансий.

На строительные объекты необходимы более 5,5 тысячи специалистов, в организации здравоохранения — 900 медсестёр и 460 фельдшеров, в учреждения образования — 500 педагогов, в социальную службу — 350 работников, в сферу услуг — 1 тысяча 240 человек.

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