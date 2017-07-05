Питание по средиземноморской диете снижает риск рака кишечника.

Это выяснили учёные из Израиля. Специалисты исследовали порядка 808 человек возрастом от 40 до 70 лет, проверявшихся на рак кишечника. Добровольцы придерживались средиземноморской диеты.

Результаты показали, что риск онкологии кишечника снижался на 86% благодаря большому количеству фруктов и рыбы и ограничению сладких напитков в рационе. А если соблюдать хотя бы одно из условий, можно снизить шанс болезни на 30%, пишет портал Meddaily.

Добавим, средиземноморская диета предполагает большое количество овощей, фруктов, орехов, бобов, знаков, оливкового масла в рационе. Потребление мяса при этом ограничивают.