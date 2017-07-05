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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Средиземноморская диета спасёт от серьёзной болезни

Сегодня 19:00
499
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Питание по средиземноморской диете снижает риск рака кишечника.

Это выяснили учёные из Израиля. Специалисты исследовали порядка 808 человек возрастом от 40 до 70 лет, проверявшихся на рак кишечника. Добровольцы придерживались средиземноморской диеты.

Результаты показали, что риск онкологии кишечника снижался на 86% благодаря большому количеству фруктов и рыбы и ограничению сладких напитков в рационе. А если соблюдать хотя бы одно из условий, можно снизить шанс болезни на 30%, пишет портал Meddaily.

Добавим, средиземноморская диета предполагает большое количество овощей, фруктов, орехов, бобов, знаков, оливкового масла в рационе. Потребление мяса при этом ограничивают.

Комментарии 7
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)
0 0
Марго терзает свой кишечник очередной модной диетой?
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>>>>>
3 0
каких еще таких "знаков"
Наворачиваешь котелок овощей, фруктов, орехов, бобов с бутылкой оливкового масла, сидишь на унитазе и слушаешь знаки свыше.
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Акрихин
0 0
Наворачиваешь котелок овощей, фруктов, орехов, бобов с бутылкой оливкового масла, сидишь на унитазе и слушаешь знаки свыше.
Тогда уж лучше селёдку, огурцы и молоко :)
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>>>>>
1 0
Тогда уж лучше селёдку, огурцы и молоко :)
Не лезь со своим плебейским крестьянским в европейский средиземноморский тренд. :))
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Серый
1 0
От всех болезней спасает НАСТОЯЩИЙ ГОЛОД.
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Кккк
0 0
каких еще таких "знаков"
Дорожных)
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