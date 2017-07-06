В городе появятся четыре новых светофора, ещё несколько действующих будут модернизированы.

Сейчас работы по установке нового светофора ведутся на одном из аварийно- опасных перекрёстков Заводского района, на пересечении проспекта Советской Армии и улицы Тореза.

Уже установлено 50 метров пешеходного ограждения, идёт закладка фундамента под четыре усиленные к ветровым нагрузкам опоры, на которых на растяжках будет размещён светофор. Это будет первый в городе светофор надземного типа, расположенный в центре перекрёстка. Работы завершатся в конце июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Новые светофоры также появятся на перекрёстках улица Народная — улица Обнорского, улица Зорге — шоссе Байдаевское. А на пешеходном переходе по улице Народная у дома № 53 установят светофор вызывного типа.

Кроме того, в районе перекрёстка улица Народная — улица Обнорского станет шире проезжая часть. Её увеличат до трёх полос в двух направлениях.

Работы на этих объектах планируют завершить в сентябре.