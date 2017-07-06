Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новокузнецке стало меньше трамваев

На дорогах Новокузнецка станет безопаснее

Сегодня 07:00
501
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
livekuban.ru

В городе появятся четыре новых светофора, ещё несколько действующих будут модернизированы.

Сейчас работы по установке нового светофора ведутся на одном из аварийно- опасных перекрёстков Заводского района, на пересечении проспекта Советской Армии и улицы Тореза.

Уже установлено 50 метров пешеходного ограждения, идёт закладка фундамента под четыре усиленные к ветровым нагрузкам опоры, на которых на растяжках будет размещён светофор. Это будет первый в городе светофор надземного типа, расположенный в центре перекрёстка. Работы завершатся в конце июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Новые светофоры также появятся на перекрёстках улица Народная — улица Обнорского, улица Зорге — шоссе Байдаевское. А на пешеходном переходе по улице Народная у дома № 53 установят светофор вызывного типа.

Кроме того, в районе перекрёстка улица Народная — улица Обнорского станет шире проезжая часть. Её увеличат до трёх полос в двух направлениях.

Работы на этих объектах планируют завершить в сентябре.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
Читатель
0 0
На Ильинке у Золушки и 14 школы очень нужны светофоры
ответить
аватар
40 лет влксм 104
1 0
Оксана ты лучшая,спасибо за старание!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ