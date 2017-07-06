Владельцы квадрокоптеров могут вздохнуть спокойно.

Пока что они не обязаны регистрировать своё устройство. В Минтрансе пояснили, что правила постановки дронов на учёт ещё только готовят к направлению в Минюст и правительство. Ответственность за нерегистрируемые беспилотники их владельцам пока не грозит, сообщает Vc.ru.

Когда поправки вступят в силу, то дроны весом более 250 граммов будут подлежать учёту. Для этого владелец предоставит данные о летательном аппарате, стране его изготовления, наименование, серийный номер, название производителя и так далее. Также от него потребуют имя, паспортные данные, ИНН, дату и место рождения, адрес местонахождения, номер телефона и, при наличии, электронную почту.

Добавим, новые поправки запретят использовать беспилотники россиянам, кто состоит на учёте в психиатрическом или наркологическом диспансере, а также осуждённым ранее за терроризм и хулиганство.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцам дронов надо ставить на учёт аппарат уже с 5 июля.