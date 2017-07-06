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В Новокузнецке стало меньше трамваев

Владельцам дронов грозят штрафы: комментарий Минтранса

Сегодня 07:10
385
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Владельцы квадрокоптеров могут вздохнуть спокойно.

Пока что они не обязаны регистрировать своё устройство. В Минтрансе пояснили, что правила постановки дронов на учёт ещё только готовят к направлению в Минюст и правительство. Ответственность за нерегистрируемые беспилотники их владельцам пока не грозит, сообщает Vc.ru.

Когда поправки вступят в силу, то дроны весом более 250 граммов будут подлежать учёту. Для этого владелец предоставит данные о летательном аппарате, стране его изготовления, наименование, серийный номер, название производителя и так далее. Также от него потребуют имя, паспортные данные, ИНН, дату и место рождения, адрес местонахождения, номер телефона и, при наличии, электронную почту.

Добавим, новые поправки запретят использовать беспилотники россиянам, кто состоит на учёте в психиатрическом или наркологическом диспансере, а также осуждённым ранее за терроризм и хулиганство.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцам дронов надо ставить на учёт аппарат уже с 5 июля.

Комментарии 2
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олег
5 1
и все для того, чтобы дроны не могли снимать дачи медведева... с ки продажныйе
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Ветер перемен...
1 0
Ой б............ь дебилы!!! Вместо работы над реальными проблемами,занимаются всякой ерундой. Один придурок вообще на поле в 25000 м2 рожу карлика трактором нарисовал. Это же на сколько нужно быть оленем с промытыми мозгами,чтобы такое учудить? 8-0 Если они им так восхищаются,то пусть забирают всю единорасию к себе. }8-(
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